Astım hastalarına pandemi uyarıları

Çağın hastalıklarından biri olarak kabul edilen astım, ülkemizde her 7-8 çocuktan ve her 12-13 yetişkinden birinde görülüyor. Nefes darlığıyla kendini gösteren hastalık, kontrol altına alınmadığı takdirde sık ve ağır ataklarla hayati tehlike yaratabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, astım hastalarının pandemi döneminde kendilerini riske etmemek için uymaları gereken kuralları şöyle anlattı:

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Astım kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Böylelikle kişi, normal aktif hayatına devam edebilir; spor yapabilir, oyun oynayabilir, okuluna işine gidebilir, çalışabilir, sağlıklı uyur. Astım tedavisinin amacı, hastayı rahatlatmak, günlük aktivitelerine devam etmesini sağlamak ve atakları önlemektir. Bu amaçla öncelikle bilinen bir tetikleyici faktör varsa ortadan kaldırılmalıdır. Tedavide önleyici (kontrol edici) ve nefes açıcı (rahatlatıcı, kurtarıcı) ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar hızla etki ederek hastayı rahatlatır.

SPREYLER ALIŞKANLIK YAPAR MI?

Astım ilaçları inhaler (sprey) formundadır, doğrudan hava yollarını etkiler, yan etkileri çok azdır ve güvenilir ilaçlardır. Yıllarca her gün kullanılsalar bile bağımlılık yapmaz ve akciğerlere zarar vermezler.

BU SÜREÇTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pandemi döneminde birçok hasta gibi astım hastaları da ‘virüs kaparım' endişesiyle hastanelere gitmeye çekinmektedir. Bu durum hastaların kontrol ve tedavilerinde aksamalara neden olabilmekte, atak riskini artırmaktadır. Astım Covid-19 için risk faktörü değildir. Yapılan çalışmalarda astım hastalarında Covid-19 görülme sıklığının ve Covid-19'a bağlı ölüm riskinin artmadığı gösterilmiştir. Ancak astımı kontrol altında olmayan hastalarda Covid-19 daha ağır seyretmektedir. Bu nedenle pandemi döneminde astım hastalarının ilaçlarını düzenli ve dozlarını azaltmadan kullanıp hastalıklarını kontrol altında tutmaları çok önemlidir. Pandemi döneminde astım hastaları ayrıca maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, atağa neden olabilecek risk faktörlerinden uzak durmalı, aşılarını yaptırmalı ve yakınmaları olduğunda mutlaka hekimleri ile iletişime geçmelidir.

İLAÇLARI BIRAKMAK HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

İlaçlar bırakılırsa hastalık ilerler ve kontrol altına alınması güçleşir. Atak sıklığı ve atakların ağırlığı daha da artar. Bu durumda, ilaç dozlarını arttırmak ve yan etkisi daha fazla olan ilaçlar kullanmak gerekebilir.