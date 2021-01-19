Bakan Koca’dan Rusya ve Çin büyükelçileriyle aşı görüşmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rusya ve Çin’in Ankara büyükelçileriyle görüştüğünü paylaştı.

Bakan Koca, görüşmelerle ilgili şunları yazdı:

* Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov'u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin'i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.