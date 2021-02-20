Beyin ve vücut sağlığınız için en etkili ilaç

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz anlattı

Özellikle pandemide akıllı telefonlarımızdan tek tıkla banka işlemleri, market alışverişi yapmak, evden çalışmak bizleri büyükanne ve dedelerimizden daha az hareket eder hale getirdi. Oysa bedenimizin paslanmaması ve düzgün çalışması için hareket şart. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz “Yürümek vücut sağlığınız için yapabileceğiniz en basit ama en etkili ilaçtır. Ancak mutlaka açık havada yapılmalıdır” dedi ve faydalarını şöyle sıraladı:

BEYİN İŞLEVİNİ GELİŞTİRİR

■ Düzenli yürüyüş kan basıncınızı düşürerek sizi kalp ve beyin damar hastalıklarından korur, kanınızdaki iyi kolesterol HDL'yi artırır ve kötü kolesterol LDL düzeyinizi azaltır. Böylece damar sertliği gibi hastalıklardan korunabilirsiniz.

■ Yürümek insülinin kan şekeri seviyenizi daha etkili bir şekilde azaltmasına yardımcı olur. Bazı durumlarda, Tip 2 diyabet uygun diyet ve egzersizle tamamen yok edilebilir.

■ Attığınız her adım kaslarınız sayesinde sinir hücrelerine ve dolayısıyla da beyninize mesajlar göndererek yeni sinir hücresi oluşumunu sağlar. Bu durum beyin ve vücut arasında daha fazla iletişim kanallarının açılması anlamına gelir. Ayrıca motivasyonu, depresyonu ve ruh halini de iyileştirerek beyin sağlığını destekler.

KAS VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

■ Kullanılmayan, zayıf kaslar sizi yaralanmalara ve kronik ağrılara karşı eğilimli hale getirir. Yürüyüş yapmak kas ve kemik yoğunluğunuzu artırır.

■ Uzun süreli hareketsizlik, hücrelere zarar veren ve potansiyel olarak kansere neden olan serbest radikallerin vücuda zarar vermesine yol açar. Ayrıca bağışıklık sistemini de zayıflatır.

STRESLE SAVAŞIR

■ Egzersiz, stresle baş etmek ve anksiyeteyi (kaygı) azaltmada en etkili yöntemlerden biridir. Herhangi bir fiziksel aktivite ile beyinde salgılanan endorfin, dopamin gibi kimyasallar stresi azaltır. Özellikle aerobik egzersiz, stres hormonu kortizolü düşürür.

■ Hareket ettikçe vücudunuz enerji harcar. Yaktığı enerji vücutta glikojen olarak depolanan glikozdan gelir. Glikojenin azalmasıyla vücudunuz artan enerji talebini karşılamak için yağ ve proteini glikoza dönüştürmeye başlar. Böylece egzersiz yapmaya başladığınızda, yağ depolarınız eriyecektir.

DAHA SAĞLIKLI GENLERI TEŞVIK EDER

■ Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bir günlük egzersiz bile kas hücrelerindeki genlerde ani değişikliklere yol açabilir. Söz konusu genlerin çoğu enerji metabolizmasında, insülin yanıtında ve kaslardaki iltihabi süreçte rol alıyor. Başka bir deyişle egzersiz yaparak daha sağlıklı genlere sahip olabilmeniz mümkün.