Corona virüsü aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Bulaşmayı yarı yarıya azaltıyor

İngiliz kamu sağlığı kuruluşu PHE’nin hazırladığı araştırma, corona virüsü salgınına karşı aşı yapmanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada bilim insanları Pfizer/BioNTech ya da Oxford/AstraZeneca aşılarının sadece tek dozunu olanların sağlık durumlarını inceledi. İngiliz The Guardian’da yayınlanan araştırmada corona virüsü aşısı olanların aşıyı evlerinde ailelerine ve yakınlarına aşı olmayanlara göre yüzde 38 ile yüzde 49 daha az bulaştırdığı tespit edildi.

TEK DOZ AŞI BULAŞMAYI AZALTIYOR

Yetkililer tek doz aşı olmanın virüsü bulaştırma oranını yüzde 50’lere varacak şekilde azalttığını duyururken, bu kişilerin yaşlarından bağımsız olarak bu sonucun ortaya çıktığı belirtildi.

İngiliz yetkililer iki doz aşı olmanın bulaş riskini daha da azaltıp azaltmayacağını görmek için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bir açıklama yaptı. Hancock, “Bu müthiş bir haber. Aşıların hayat kurtardığını zaten biliyorduk fakat bu araştırma bize gerçek verilerin hastalığın bulaşmasını da azalttığını ortaya koyuyor. Herkesin bir an önce aşı olması gerektiği çağrımı yineliyorum ve ikinci doz aşınızı olmayı unutmayın ki daha da korunun” dedi.

“AŞI ÖNEMLİ AMA…”

Araştırmada aşı olanların 24.000 hanede yaşayan 57.000’den fazla insanın katıldığı belirtilirken, henüz aşı olmayan 1 milyon kişiyle kıyaslama yapıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan PHE’nin Bağışıklık Bölüm Başkanı Dr. Mary Ramsay, “Bu sonuçlar çok umut verici olsa da, aşı olmanıza rağmen sizde virüs varmış gibi davranmaya devam etmeniz çok önemli. El hijyeni ve sosyal mesafe kuralları çok önemli” dedi.