Sağlık Bakanlığı’ndan yeni aşı kararları

Sağlık Bakanlığı corona virüsü aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı…

Corona virüsü aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

* Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

* PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

* 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

* Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.