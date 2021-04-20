Tabip odası, Sağlık Bakanı’na seslendi: Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu alamıyor

Bursa Tabip Odası (BTO), yazılı bir açıklama yaparak vatandaşların aşı randevusu almakta sorun yaşadığına dikkat çekti.

“GÜNLÜK AŞI KAPASİTESİ 2 MİLYON DEMİŞTİ”

Bursa Tabip Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

* Aşılamaya 14 Ocak 2021 tarihinde sağlık çalışanlarından başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşı yapma kapasitemizin 1,5 – 2 milyon olduğu, bu konuda tecrübeli olduğumuzu belirtmişti.

* Bugün 20 Nisan 2021, 96 günün ardından bugün Türkiye'de uygulanan 1. doz aşı sayısı 12,4 milyona ulaştı. Bir diğer deyişle yapılan günlük ortalama aşı sayısı 129 bin.

* Sayın Bakanın söylediğinin yüzde 10'una yakın bir aşılama sayısına sahibiz. Bağışıklamayı sağlayan 2. doz aşısı ise sadece 7.8 milyon kişiye uygulanabildi. Henüz toplumsal bağışıklığın çok uzağız.

“SİSTEM ÜZERİNDEN RANDEVU VERİLMİYOR”

Aile hekimlerinin ellerinde olmadığı için aşı yapmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Aile hekimlerinin aşı randevuları boş olmasına karşın hastalara sistem üzerinden randevu verilmiyor. Meslektaşlarımız, vatandaşların aşı sırası geldiği halde aşı randevusu alamadıkları için ve aşı olmadığı için bekliyorlar” denildi.

“GÜNDE 2 MİLYON AŞI YAPABİLSEYDİK BAĞIŞIKLIK KONUSUNDA YOL ALMIŞTIK”

“Sayın Koca'nın söylediği gibi günde 1,5-2 milyon aşı yapabilseydik büyük bir başarıya imza atmış ve toplumsal bağışıklık konusunda yol almış olacaktık” ifadelerini kullanan Bursa Tabip Odası, açıklamasında, salgının önüne geçmek için eldeki tek silahın aşı olduğu, bilerek acilen aşı sağlanması ve aşılama hizmeti hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SORULAR

Bursa Tabip Odası ayrıca Sağlık Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

* İlan edilen aşılama sayısına neden ulaşamıyoruz?

* Aile hekimlerimiz aşı yapmak konusunda istekli ve gayretliyken ve kendi randevuları boşken neden aşı olmak için başvuran hasta yok?

* Neden MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmada sıkıntılar yaşanıyor?

* Yaşanan bu sorunun sebebi nedir?