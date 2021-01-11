Türk Tabipleri Birliği’nden Sinovac’ın aşısıyla ilgili açıklama

“COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirmesi” raporu açıklayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ölüm oranlarına bakılarak salgındaki başarının görülebileceğini belirtti.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan 8 Ocak tarihine kadar 131'i hekim, 337 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Fincancı, salgın sürecinde eve kapanma ve ev içinde daha fazla zaman geçirilmesi, ekonomik kaygıların kadına şiddeti arttırdığını da kaydetti. Aşı çalışmalarına bir an önce başlanması çağrısı yaptı.

“DÜNYADA KULLANILAN TÜM AŞILAR GÜVENLİ”

TTB COVID-19 İzleme Grubu üyesi, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap Türkiye'nin aldığı Sinovac aşının merakla beklenen Endonezya verilerinin açıklandığını söyledi.

Azap, bu dönemde aşı tereddüdünü arttırmanın büyük bir sorumsuzluk olacağını belirterek şöyle konuştu:

* Şu anda ihtiyacımız bilgi doğru bir şekilde değerlendirmek. Şu andaki veriler dünyada kullanılan tüm aşıların güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu rahatlatıcı.

* Keşke ülkemizde sadece bir değil, bu aşıların birkaçını bulundurabilsek. Ülkemizde sadece Sinovac'ın aşısını bulabiliyoruz. Bu gün Endonezya verileri açıklandı. Yüzde 63 civarında.

* Türkiye'de yüzde 90'nın üzerinde, Brezilya'da yüzde 70, Endonezya’da yüzde 63 çıktı. Bunlar güvenlikle ilgili değil, etkinlikle ilgili.

* Bu aşının güvenliği ile ilgili ne Türkiye'de ne de dünyada bir sorun görünmüyor, en fazla çok etkili olmayabilir. Biz zaten bunu baştan biliyoruz.

* Dünya Sağlık Örgütü de yüzde 50 etkinlik yeterli diye açıklamıştı. Keşke elimizdeki tek aşı üzerinde konuşmazsak. 60 yaş üstü verisi olmayan bir aşı olduğuna göre keşke 60 yaş üstüne yapılacak bir aşı önerebilsek.

“YOKSULLAR, ENGELLİLER VE YAŞLILARIN AŞILANMASI ÖNEMLİ”

Türkiye'ye 3 milyon doz aşının geldiğini, 50 milyon aşı için de bağlantı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ise 120 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu hatırlattı, özellikle yoksullar, engelliler ve yaşlıların aşılanmasının önemli olduğunu belirtti.

Bağışıklama hizmetlerinden yararlanmada eşitsizliklerin olduğunu söyleyen Eskiocak, “COVID-19 aşılamasına doğru, Türkiye'de bağışıklama hizmetlerinin durumu ve önerileri” ile ilgili sunum yaptı. Eskiocak, herkesin aşılamaya katılması için insanların doğru bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

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