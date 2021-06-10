Uğur Şahin’den büyüme planı: Yapmamak için gerekçe yok

2019 yılının son haftalarından beri dünya genelinde 3.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı bir yıl gibi bir süre içerisinde Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times’a açıklama yapan Uğur Şahin, mRNA aşı üretim tesislerini Afrika’ya genişleteceğini söyledi. Alman şirketin başındaki isim olan Şahin, Afrika’nın aşı üretim kapasitesini artırmak için böyle bir hamle yapacağını söylerken, Financial Times, Afrika’nın aşıların yüzde 99’unu ithal ettiğini de hatırlattı.

“SADECE YÜZDE 2’YE AŞI YAPILDI”

Cornwall’daki G7 Zirvesi öncesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le de görüşen Şahin, Financial Times’a ,”Teknoloji tarafından bakarsak Afrika’da aşı üretmememiz için bir sebep yok. İşte bu yüzden bu projeyi gerçek kılmalıyız” dedi.

Gelişmiş ülkeler ve biyoteknoloji şirketleri son dönemde Afrika kıtasının da Covid-19 aşısına erişmesi için çalışma hazırlığı içerisinde. Şu ana kadar Afrika kıtasında 39 milyon aşı yapıldı. Bu da dünya genelinde aşılama sürecinin yüzde 2’sinin biraz üstünde.

Uğur Şahin, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek tüberküloz aşısının Afrika’da üretilecek ilk aşı olabileceğini söyledi. Şahin, “BioNTech bir yıl içinde tüberküloz için klinik denemelere başlamayı amaçlıyor. HIV ise çok zorlu bir canavar. Dolayısıyla ona karşı bir aşı geliştirmek en son sırada yer alıyor” ifadesini kullandı.

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