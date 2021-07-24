İşte böyle cesur çıkışlara ihtiyacımız var

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda başta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan Yardımcıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un üst düzey yöneticileri ve birliğe bağlı Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yöneticiler vardı.

Çok üst düzeyde katılımın olduğu önemli bir toplantıydı.

Toplantıda sektör temsilcileri söz alarak, temsil ettikleri sektörün sorunlarını dilleri döndüğü, kendilerine müsaade edilen zamanın izin verdiği sürece anlatmaya çalıştı.

Ancak bu toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı, aynı zamanda Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Mehmet Şahbaz'ın konuşması damga vurdu.

Yıllardır sektörün biriken sorunlarıyla çok dolu olan, ciddi biçimde sıkıntılarını çektikleri meselelerin çözülmeyişinin ağırlığını taşıyan Mehmet Şahbaz'ın konuşması salonun koltuklarını dolduran, illerden gelen oda ve borsa başkanları, yöneticileri, sektör ve komisyon başkanları tarafından tam not aldı.

Tabii en çok da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan Yardımcıları ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından dikkatle dinlendi.

Bu dikkati bizzat Mehmet Şahbaz sağladı.

Şöyle ki;

Mehmet Şahbaz sorunlarını anlatmak üzere kürsüye çıktığında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şahbaz'a kısıtlı olan konuşma süresini hatırlattı.

Ancak Şahbaz, burada tüm salonun takdirini kazanan bir çıkış yaptı ve;

“Sayın Başkan, ben bugün burada konuşacağım. Sorunlarımızı sayın Bakanımıza anlatacağım. Şimdi burada konuşmazsam nerede konuşabilirim? Sorunlarla dolduk taştık. Sayın Bakanımızı burada bulmuşken elbette anlatmam gerek” dedi ve süre kısıtlamasını aşarak temsilcisi olduğu hayvancılık sektörünün sorunlarını bir bir anlattı.

Şahbaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve kurmayları tarafından da büyük dikkatle dinlenen konuşmasında, kurallıktan dolayı maliyet giderlerinden yem fiyatlarının %80-%90 arttığı ortamda karkas etin fiyatının artmayınca üreticilerin ya sektörden çıktığı ya da iflas ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Besiciliğin dünyanın en zor sektörlerinden birisi olduğunu belirten Mehmet Şahbaz, “Hayvan ne yem ne de su ister. Üretici yaşayarak bunu hisseder ve sabahtan akşama kadar tabiri caiz ise hayvan pisliğinin içinde mücadele eder. Bunun sonucu zarar etmek, iflas etmek olmamalı. Bakanımız Karkas etin maliyetinin 45 TL olduğunu ve bunun 43 TL'ye satıldığını TV kanalında açıklıyor. Ben sayın Bakanıma diyorum ki; Siz Ticaretin Bakanısınız. Bizim maliyetimiz 48-49 TL civarında, 1 yılda 1 hayvan yetişiyor, kesime geliyor ve üretici en az enflasyon oranında para kazanması lazım. Para kazanması için karkasın fiyatının da 55 TL olması lazım. Aksi takdirde Türkiye'de besiciliğin bitecektir. Türkiye'de besicilik biterse, artık yurtdışından ithal besici getirmeniz gerekir. Çünkü Türkiye'de yapacak kimse kalmaz. Fiyatlar arttığında et süt kurumu hemen devreye giriyor. Peki fiyat düştüğünde et süt kurumu nerede? “ diye konuştu.

Evet, benim de çok uzun yıllardır tanıdığımız Adana'nın başarılı iş adamlarından olan, kurduğu Türkiye'nin en büyük ve modernlikte örnek gösterilen besicilik çiftlikleriyle hayvancılık sektöründe dev adımlar atan Mehmet Şahbaz, hepimizin, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren hayvancılık meselesine dair tüm sorunları bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.

Türkiye'nin gerçekten de böyle meseleleri cesurca anlatacak, gerektiğinde yerinde çıkışlar yapacak iş adamlarına, meslek kuruluşu temsilcilerine ihtiyacı var.

Bu yüzden sayın Şahbaz'ı bir kez de ben tebrik etmek istiyorum.

Dilerim ki, orada o kürsüde söyledikleri, sayın Ticaret Bakanı ve diğer yetkililer tarafından dikkate alınır da Türkiye'nin hayvancılık meselesi konusunda köklü çözümler getirilir…