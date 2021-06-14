Keyfilik sona ermeli, kapatılan yollar açılmalı

Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi son yıllarda şehrin gözde bölgelerinden olma yolunda hızla ilerliyor.

Yüreğir'e çok önemli ve büyük kamu kurumları inşa edildi ve edilmeye devam ediyor.

Dev gibi binalarıyla Bölge İstinaf Mahkemesi'nin yanı sıra Adana Yeni Adliye Binası da Adana'nın yıllardır kangren haline gelmiş adliye sıkıntısını çözerken Yüreğir'e de büyük değer kazandırdı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yeniden aktif olarak faaliyete girmesi, SGK binası ve başka diğer kamu binalarının açılmasıyla Yüreğir oldukça hareketli bir görüntü kazandı.

En çok da Yeni Adliye Binası ilçede büyük bir canlılık, hareket yaşanmasına neden oldu.

Fakat bu bir açıdan iyi olurken diğer yandan da trafik ve park sorununu gündeme getiriyor.

Bunu çözmek için yeni yollar açılması gerekirken, mevcut yolların kapalı tutulması gibi tuhaf uygulamalara tanık oluyoruz.

Mesela günde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı, çalışanların, davalarını, işlerini takip etmek üzere gelenlerin büyük bir hareketlilik oluşturduğu Yeni Adliye Binası'nın yan tarafından Jandarma

Komutanlığı'nın oradaki yolun kapalı tutulmasını anlamak mümkün değil.

Eskiden yani Yeni Adliye Sarayı yapılmadan önce ıssız bir bölge iken Jandarma güvenlik nedeniyle bu yolu trafiğe kapatmıştı.

Ancak şimdi Yeni Adliye Sarayı'nın faaliyete girmesiyle günde on binlerce insan, binlerce araç bu yoldan geçmek ihtiyacı hissediyor.

Çünkü Adliye'ye çıkan kestirme yol burası.

Fakat kapalı olduğu için insanlar kısa yoldan Adliyeye ulaşmak yerine çok uzak yoldan ulaşım sağlayabiliyor.

Bu da hem zaman hem de maddi kayıp demek.

Üstelik Adliye gibi mahkemelerin saatle çalıştığı bir ortam için zaman ne kadar önemli söylemeye gerek yok.

Ben buradan sayın Adana Valimiz Süleyman Elban'ın dikkatini çekmek istiyorum.

Belki sayın Valimizin buradan haberi yoktur veya belki kendisine iletilmemiştir ama bana bu konuyla ilgili her gün onlarca şikayet geliyor.

Sayın Vali'nin bu konuda el atacağına ve vatandaşların mağduriyetini giderecek bir çözüm bulacaklarına inanıyorum.

Araştırmalarıma göre bu yolun kapatılması için herhangi bir UKOME kararı yokmuş.

Bu konuda araştırma yaptım ve önce Yüreğir Belediyesi'ne, arkasından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sordurdum yanlış bir şey yazmayalım diye. Büyükşehir'deki arkadaşlarda Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan aldığı bilgiyi bana ilettiler.

Buna göre oranın kapatılması için bir UKOME kararı yokmuş.

Yani kapatma kararı biraz keyfi oluyormuş.

Artık konu Sayın Adana Valisi'ni ilgilendiriyor.

Ben sayın Vali'nin burası için hızlı bir çözüm bulacağına inanıyorum…

Bir diğer konu ise Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkışta yaşanan sorun.

Devlet Hastanesi Ege Bagatur ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın tam kesişme noktasında bulunuyor. Ancak hastanenin otoparkı sadece Ege Bagatur Bulvarı'na açılıyor.

Hastaneye her iki bulvardan giriş yapabiliyorsunuz ancak çıkmak için Adanalıların hala Selahattin Çolak Bulvarı olarak bildikleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarına girme şansınız yok.

Hastaneden çıkınca eğer Yüreğir, Sarıçam tarafına veya Başkent Hastanesi yönüne gidecekseniz ve hatta eviniz hastanenin 100 metre yakınındaki mahallede bile olsa, mecburen Ege Bagatur Bulvarı'na girmek ve yaklaşık iki kilometre sonra U dönüşü yapmak zorundasınız.

100 metredeki yere ulaşmak için iki kilometre gidiş, iki kilometre dönüş ve üç trafik ışığını kat etmek zorundasınız.

Böyle bir mantıksızlık olabilir mi?

Bu nedenle yetkililerin derhal bu işi çözmeleri gerekiyor.

Bu konuda da görev Büyükşehir Belediyesi'ne düşüyor.

Büyükşehir Belediyesi burada bir akıllı kavşak uygulaması yaparak, Yüreğir Hastanesi'nden çıkan insanların Başkent Hastanesi ve Sarıçam yönüne gidişlerini sağlamalı.

Bu sıkıntıya bir son vermeli…

Evet beyler, Adana'yı güzelleştirelim, halkın ulaşımını kolaylaştıralım.

Haydi göreve!…