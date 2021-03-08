Millet bahçesi yerine spor-sanat tesisleri olsun

Adana 5 Ocak Stadı yeni yerine taşındı.

Her ne kadar yeri ile tartışmalar olsa da dönemin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis’inin, bu yerin imar düzenlemesini yaparak Spor İl Müdürlüğü’ne devredilmesi önemli bir olaydı.

Bu anlamda 2009-2014 dönemindeki Büyükşehir Meclisi’ne teşekkür etmek lazım.

Daha da önemlisi bu 80 dönümlük stadyum yeri Adana halkının malı olarak, Adana'nın meclis üyeleri tarafından Spor İl Müdürlüğü'ne (devlete) bedelsiz olarak verilmiştir.

Şu anki stadyum yerinin Sarıçam'daki yapılaşma açısından çok gözde bir yer olduğunu düşünürsek Belediye Meclisimiz burada rantı değil, rahatı düşünerek bir uygulama yapmıştır, vatandaş rahatını…

Belediyelerin takın takır arsa sattıkları bir dönemde meclisi stat sorununa bulduğu çözüm nedeniyle kutlamak gerek.

Ha, stat yeri en uygun yer midir, oraya stat yapıldığına iyi mi olmuştur, başka bir yere yapılamaz mıydı, bu stat yerine insanlar nasıl gidip gelecekler, metro yok-otobüs az bu işler ne olacak gibi onlarca soru elbette orta yerde duruyor.

Çözülmeyecek iş değil.

Belediyeden 80 dönümlük stadyum yerine bedava alan devlet Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla bizim ünlü metromuzu devralarak, hattı Sarıçam'a kadar uzatabilir ve maçlara gidip-gelme sorununa esaslı bir katkıda bulunabilir.

Bir ikincisi;

Reşatbey'deki eski stadyumun yerinin ne olacağıdır.

Burada da hatırladığım kadarıyla öncesi meclisten Ulaş Çetinkaya, eski stadyum yerinin AVM olmasını engellemek için dava açmış, davası kabul edilmiş, bu sırada da STK'ların yoğun baskısının etkisindeki Adana milletvekillerinin de etkisiyle, Gaziantep'te stadyum yerinin millet bahçesi yapılması örnek verilip burasının AVM olması bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla rafa kaldırılmış, millet bahçesi olacağı ilan edilmişti.

En azından burada böyle bir yapılaşma olmayacak…

Bu iyi…

Fakat millet bahçesi fikri ne kadar doğru.

Bir tarafta Türkiye'nin en büyük parklarından Merkez Park, bir tarafta Atatürk Parkı, yanında Sanatçılar Parkı, Seyhan Nehri'nin karşısında zaten millet bahçesi olarak açıklanan ve Yüreğir Belediyesi'nin yaptığı park…

Bence burası millet bahçesi yerine, yine yapılaşmadan uzak tutularak gençlerin futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. oynayacakları açık havadar spor tesisleri; çocuklarımızın oynayacağı oyun alanları; ortasına ise Adana'nın kültür ve sanat birikimine cevap verebilecek birçok amaçlı konser/tiyatro/sergi salonu yapılmalı…

Tabi bu yapı o koskoca stadyum ve çevresinin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak muazzam boşlukta çok küçük bir yer kaplayacaktır. Fakat bodrumlu, zemin katlı, üst katlı olarak düzenlenecek bu yapı Adana'nın kültür/sanat gösterileri yapacak salon bulma konusundaki tıkanıklığı çözecektir.

Yerin imar planı tescillendikten sonra, bu arsalar üzerine sportif tesisler ve salonlar Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırılıp, işletme devri de bedelsiz alınan 80 dönümlük yeni stadyumun arsasının yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devredilebilir.

Böylece Adana'nın ortasında hem çevresi yeşil park, bahçe olan, banklar, gezinti yolları bulunan, daha içlerinde gençlerin spor ve çocukların oyun alanı , tam ortasında ya da uygun bir köşesinde ise bir çok amaçlı sanat salonu bulunan bir eser meydana getirilebilir.

Ne dersiniz Adana'nın, böyle bir projeye millet bahçesinden daha çok ihtiyacı yok mu?