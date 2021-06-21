Vergi yargısının iş yükü azalır mı?

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun” 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlete ait vadesi 30 Nisan 2021'e kadar olan vergi ve sigorta alacakları dahil toplam 476 milyar TL'yi bulan amme alacağı, amme borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilecek. Bugün sizlere, ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış alacaklar ve istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş veya istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile ilgili olarak bu kanundan faydalanmanın sağladığı fırsatları aşağıdaki tablo yardımıyla bir bütün halinde anlatacağım.

Verginin, Hazine'ye intikal süresinin kısaltılması ve yargının iş yükünün azaltılmasını hedefleyen, ihtilaftan feragat ederek, dosyaların işlemden kaldırılması uygulaması bundan önceki dönemlerde çok başarılı olamadı.

Mükellefler, kaybetme ihtimali yüksek tarhiyatlarda genellikle “uzlaşma'' müessesesinden faydalanarak, yargıya gitmiyorlar. Yargıya intikal eden dosyalar, genellikle idarenin yargı kararlarına rağmen, sürdürdüğü eleştiriler ve varsayıma dayalı tarhiyatlardan ibaret.

Biz yine de bekleyip görelim.…