Uzay ve kadın

Allah nasip ederse uzaya insan yollayacakmışız ya… Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıklarken:

“Hatta ve hatta bayanlardan bile aday olabilir.” dedi.

“Hatta ve hatta” ne demek? “Bayanlardan bile” diyerek ne anlatılmak istendi?

Çok kişinin düşündüğü gibi, bir küçümseme ifadesi midir bu?

Uzaya bir kadının gitmesi o kadar garip, o kadar acayip bir şey midir?

“Hatta ve hatta bayanlardan bile aday olabilir.” ifadesiyle kadınların kalbini kıran Sayın Erdoğan'a şunu hatırlatmak lâzım:

Bugüne kadar 41 milletten toplam 565 astronot uzaya gitti, bunlardan 65'i kadın…

Bir Türk kadını niçin uzaya gitmesin?

Bizim kadınlarımızın diğer ulusların kadınlarından ne eksiği var?

Daha mı cesaretsiz, daha mı yeteneksiz bizim kadınlarımız?

Böyle düşünenler çok yanılır!

Eğer uzaya gerçekten insan yollayabilecek düzeye gelirsek, (hatta ve hatta, bile–mile demeden) uzaya ilk giden Türk'ün kadın olması ulusumuza şeref getirir.

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58 yıl önce dünyadan uzaya giden ilk kadın Valanetina Tereskova adında 26 yaşında bir Rus kozmonottu. (6 Haziran 1963)

Uzay istasyonunun dışına çıkarak uzayda ilk yürüyüşü yapan kadın Rus kozmonot Svetlana Savitskaya oldu. (1984)

Uzayda tek seferde en uzun süre kalan kadın ise Amerikalı Christina Koch'tur.

328 gün uzayda kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Dünya'ya dönen Bayan Koch ülkesinde kahramanlar gibi karşılanmıştı. (Şubat 2020).

Kadınlar uzaya yalnız roketle gidip manzara seyretmedi. Uzaya giden 41 millete mensup 65 kadından 42'si uzay istasyonlarından çıktı, boşlukta yürüyüp uzay gezisi yaptılar.

Kimse “hatta ve hatta” demedi ve tüm dünya onları alkışladı.

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İktidarımız “propaganda olsun, torba dolsun” diye uzaya gitmekten ve Ay'a insan göndermekten bahsediyor ama bu mümkün olacak mı?

Dilerim proje hayal olmaktan çıkıp gerçekleşir ama tüm bunların sadece gündem değiştirmeye ve milleti oyalamaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Bizim önce ülkedeki yoksulluğu yenmemiz, insanlarımızı aç ve açıkta bırakmamamız lâzım…

Salgının her yeri kırıp geçirdiği bugünlerde Çin aşısına da razıyız ama elimizde o bile yeterince yok!

Uzay-muzay derken, gerçekte aşı sorunu ülkemizin en önemli meselesi haline geldi. Her şeyden önce sağlık diyoruz! Sağlık olmazsa Ay'a gitmekte de yaya kalırız!

“Gölge etmeyin bari!”

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu haykırıyor:

“Ey sivil toplum örgütleri…

– TBB (Türkiye Barolar Birliği)

– TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

– TÜSİAD (Patronlar Kulübü – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)

– TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

– TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

– TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

– İşçi Sendikaları… Memur Sendikaları, vs.

Çocuklarımız için bile sesinizi çıkartmayacaksanız, sizler niçin bu görevlerdesiniz? Gölge etmeyin bari!”

TEBESSÜM

Banka soyguncusu!

Bankaya giren soyguncu, silahını havaya ateşleyerek herkesin yere yatmasını ister ve bu arada kayan maskesini telaşla düzeltir.

Paraları aldıktan sonra en yakınındaki adama:

“Beni gördün mü?” diye sorar.

Ne söyleyeceğini şaşıran adam:

“Biraz gördüm galiba” diye kekeleyince, tetiği çekip onu alnından vurur!

Soyguncu çıkış kapısına yaklaştığında orta yaşlı bir çiftle karşılaşınca kadının kocasına:

“Beni gördün mü?” diye sorar. Adam:

“Hayır” der “Valla ben hiçbir şey görmedim. Ama galiba karım

gördü!”

GÜNÜN SÖZÜ

Liderler büyük toplum yaratmaz. Büyük toplum büyük lider yaratır!