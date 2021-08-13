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Sezgin Baran Korkmaz’a yargı darbesi!..

ABD Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve bu yolla sağladıkları kara parayı aklamaktan Utah Mahkemesi'nce hapse mahkum olan Levon Termendzhyan, Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler davasıyla bağlantılı olarak, Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'a bir darbe de Türk yargısından geldi.

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Bodrum'daki süper lüks Paramount Hotel ve Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet'e çöktüğü öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz, 2017 yılında, Ayaslı'nın yanı sıra şirketinde çalışan Zahide Üner ve bazı kişiler hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu, o tarihten bu yana sürdürdüğü ayrıntılı soruşturma sonunda FETÖ bağlantısı bulamadığı adı geçenler hakkında takipsizlik kararı verdi. 12.07.2021 tarihinde verilen kararda “Üyelik bakımından şüpheliler hakkında şikayetçinin beyanı dışında delil elde edilemediği ve soyut iddia dışında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlikte ve nitelikte delil bulunmadığı gerekçesi ile ‘kovuşturmaya yer olmadığına' (Takipsizlik) karar verilmiştir” denildi.

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Soruşturma sırasında Ayaslı ve diğer kişilerin FETÖ/PDY toplantılarına katılıp katılmadıkları, iltisaklı dernek ve sendikalarla bağlantılı olup olmadıkları, irtibatlı/iltisaklı kişilerin ifadelerinde adlarının geçip geçmediği, Bank Asya bağlantıları, HTS kayıtları, iletişim tespitleri araştırıldı ve MASAK'a kara para incelemesi yaptırıldı. Ayrıca bu soruşturmalar için ülke çapında hazırlanan bilgi havuzunda da delil oluşturabilecek bir veriye rastlanılmadığı gibi tam tersine, şikayet edilenlerin kendi aralarındaki iletişimlerinde FETÖ/PDY aleyhine olgular tespit edildi.

Takipsizlik kararında şikayetçi Sezgin Baran Korkmaz ile şikayet ettiği kişiler arasında hukuki uyuşmazlık ve husumet olduğunun altı çizildi.

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ABD Utah Mahkemesi Savcılığı, Korkmaz'ın iadesi ile birlikte, Levon Termendzhyan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK USA Inc.'in Türkiye'ye gönderdiği kara paralarla alınan mal varlıklarına el konulmasını da talep ediyor.

Türkiye Adalet Bakanlığı da Avusturya'nın Wels Yüksek Mahkemesi'ne gönderdiği dosya ile Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından ülkemize gönderilmesini istiyor.

Wels Yüksek Mahkemesi'nin en geç eylül ayında Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine yönelik kararını vermesi bekleniyor.