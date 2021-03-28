Vahap Seçer parayı toprağın altına gömüyor

Bugünlerde gidip geldiğim Mersin'de beni hayli sevindiren bir olaya tanık oldum. Nasıl sevindiğimi anlatamam görünce. Yazın yüzbinlerce Adanalının, bir o kadar Mersinli'nin Gaziantepli'nin, Şanlıurfalı'nın, Hataylının, Elazığlı'nın, Ankaralı'nın tatillerini geçirdiği Tömük ve Arpaçbahşiş'te mavi renkli büyük su borularını görmek beni heyecanlandırmıştı.

Zira, bu bölgede yazlığı olması nedeniyle sık sık giden birisi olarak yıllardır yaşanan sorunlarını biliyordum. Ne zamandır çözüm bekleyen sorunlardı bunlar.

Cevabını bulmayan sorular…

Yazlıkçıların önemli kabusu içme suyu ve kanalizasyon sorunları yıllardır dile getiriliyor ancak ilgililerden cevap bulamıyordu.

Heyecanım bu yüzdendi işte…

Neticede aranan cevap bulunmuş, Mersin Büyükşehir belediyesi burada dev ölçekli yatırımlara girişmişti anlaşılan. Zaman geçirmeden hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İrfan Korkmaz Bey'i arayıp bilgi almalıydım.

Genel Müdür, beni çok içtenlikle karşıladı ve sorularıma ayrıntılı olarak yanıt verdi. Ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, neyi ne zaman teslim edeceklerini tek tek anlattı, izah etti. Lafla değil, başlanmış, bitirilmiş, tamamlanmış ya da devam eden işlerle örnekler verdi.

İşte MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz'la görüşmemizden tüm Çukurovalılara, tatillerini Tömük, Arpaçbahşiş, Susanoğlu (Atakent) gibi

beldelerimizde geçiren yüzbinlerce vatandaşımız ve buranın yerlisi olan Mersinliler için verdiği müjdelerden başlıklar:

1-Yılların hayali gerçek oluyor; Tömük ve Arpaçbahşiş'in içme suyu sorunu çözülüyor. MESKİ, 13.3 milyon bedelli yatırımla, 66 kilometrelik boru döşeyerek Toroslar'ın eteğindeki Dedekavak'ın buz gibi kaynak sularını Tömük ve Arpaçbahşiş'e getirecek. Boru döşeme çalışması hızla sürüyor. Bu yaz yöre halkının buz gibi kaynak sularından içmesi, böylece yıllardır süren sağlıksız kuyu suyu sorunundan kurtulması hedefleniyor. Tabi bu habere, su satarak milyonlar kazananlar biraz üzülecek ama yaz aylarının en önemli gider kalemi olan su satın alma sorunundan kurtulacak tatilcinin cebinde de para kalacak.

2-Tömük ve Arpaçbahşiş'in bir diğer önemli sorunu olan kanalizasyon ve arıtma tesisi sorunu da çözüme doğru gidiyor. Tamamlandığında Mersin için “devrim” niteliğindeki çözüm olacak bu konu, heyecanımı artıran başka bir yatırım…

Çünkü yaz aylarında, tatil sitelerinin sağlıksız arıtmalarından çıkan suların denize ya da dere yataklarına bırakılması sırasında oluşan koku tüm yazlıkçıları canından bezdiriyordu. İnsanlar güzelim evlerini satma noktasına geliyorlardı. Ancak MESKİ'nin çalışkan ve başarılı Genel Müdürü İrfan Korkmaz'ın verdiği müjdeli haberlerle bu durum tersine dönecek, buralar aksine daha değer kazanacak.

Bu bölgenin kanalizasyon ve arıtma tesisi projesi için Avrupa Birliği hibe fonlarından FRİT'e başvurulmuş ve 15 milyon Euroluk hibe için onay verilmiş. İşin tamamının 130 milyon TL civarında olduğunu söylersem yatırımın büyüklüğü ve Başkan Vahap Seçer önderliğindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl elini taşın altına koyduğu ortaya çıkar sanırım. Vahap Seçer, bu iş için siyasi kariyerini ortaya koymuş.

Tamamlandığında ise Seçer'in adı altın harflerle yazılır. MESKİ Genel Müdürü İller Bankası onayı ve diğer kredi anlaşmalarının

yapılmasıyla bu yılın sonunda ihale edilebileceğini bildirdi.

3- Bir diğer büyük proje ise; arıtma tesisi beldenin gittikçe büyümesi ve başında küçük tasarlanması nedeniyle yetersiz kalan Susanoğlu'ndaki sorunu çözecek. Denizinin güzel olması nedeniyle yine yüzbinlerce tatilcinin tercih ettiği Susanoğlu (Atakent)'in arıtma sorunu da ortak bir arıtma tesisinin yapılmasıyla çözülüyor. Birbirine yakın üç yerleşim merkezi olan Atakent-Atayurt-Arkum'u kapsayan büyük ve modern arıtma tesisi üç beldenin ortasında yapılacak . İşin projesi çoktan ihale edildi ve teslim aşamasında. Projenin tesliminin ardından hemen ihaleye girişilecek.

Bu yeni arıtma tesisi yapılınca eski arıtma tesisi devre dışı kalacak ve artık bölgenin mavi bayraklı denizi daha berrak olacak. Bu yatırımlar Mersin'in turizmini geliştirmek açısından da çok önemli. Mersin'de mavi bayraklı plaj sayısı bu yatırımlardan sonra hızla artacak ve bölge yatırımcıların daha çok ilgisini çekecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlarla belki parayı toprağın altına gömüyor gibi görülüyor ama yıllar içinde Mersin'in kazanımı bu harcanan

paraların yanında devede kulak kalacak. Mersin sahilleri temizlendikçe insanlar akın edecek, yeni yatırımlar yeni yerleşim merkezleri ortaya çıkacak.

Bu da Mersinliler için daha çok iş, daha aş demek…

Bu cesaretli yatırımları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz'ı ve tüm ekibini kutluyorum…

Biz de böyle; yanlış yapanı cesaretle eleştirirken, doğru ve güzel yapılanları da avuçlarımız patlayana kadar alkışlarız…

Yolunuz açık olsun…