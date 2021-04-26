İbret alınacak örnek

-İnsanın en büyük düşmanı kendisidir.-

Cumhuriyetimizin kurucusu ATATÜRK'ün en yakın arkadaşı ve ilk Başbakanı olan İsmet İNÖNÜ'nün yaşamı herkesin örnek alacağı bir şeçkinlik dizisidir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın başarılı bir komutanı, devletimizin baş mimarlarından biri, Türk Devrimi açılımlarının başarılı yöneticisi, barışın ve uygarlığın ustası, hukuksallığın güvencesi İNÖNÜ'nün 1950 genel seçimleri sonucunu aldığında iktidarı devretmesindeki tutumu, soyluluğunun göstergelerinden biridir. Kimi söylentilerin tersine demokrasiye geçişe öncülük etmesi O'nun yaşamını iyice ışıklandıran örnek bir durumdur. Geçen ay içinde ABD Başkanı Trump'un direnmesi gözetildiğinde İnönü'nün Demokrat Partiye iktidarı devri, örnek bir siyasal erdemliliktir. Komutanlardan kimilerinin tersine önerileri söylentileri de düşünülürse gerçek demokratın, demokrasi öncüsünün kim olduğu daha iyi saptanır.

İnanç sömürücü kesimin oyunları, çabaları, sakıncalı açılımları gözetilirse gerçek demokrat cumhuriyetçi kesimin erdeminin güvence niteliği benimsenir. Ulusal bağımsızlık ve özgün yaşamın güçlerinden biri budur. Halkın inanç bağlarını, din duygularını sömürerek kendi konumlarını ve varlıklarını artırarak, koruyup sürdürerek etkin ve egemen olma çabası, siyasetin karanlığıdır.

Siyaseti “kandırma düzeni” olarak niteleyenler de oldu. Seçmenlerin oyunu almak için gerçekleşmesi olanağı düşünülmeden her şeyi söylemek, söz vermek, yetkisini ve gücünü aşan uğraşlarla ilgi çekmeye çalışmak beceri sayılırsa sonucun olumsuzluğu daha üzücü ve yıkıcı olur. Gerçekçi, doğrucu, inan ve güven verici konuşmalar siyasal yaşamın düzeyini artırır, niteliğini yükseltir. Boş sözler, süslü sözverilerle çıkılan yolculuk, sonunda seçmeni aldatmakla sonuçlanır. Bu da bitiş ve yıkılıştır. Gerçeği ve doğruyu savunmak ise her zaman soyluluktur, erdemdir.

İNÖNÜ'nün konuşmaları incelenirse ağır olanlarında bile bir anlam inceliğiyle doyuruculuğu, düzey ve içerik gücü hemen saptanır. Siyasal çıkışları, eleştirileri, yanıtları ve açıklamaları konuşma ustalığı ile düzey üstünlüğünü gösterir. Sert olanlarında bile anlatım gücüyle içerik değerini yansıtan durum hemen saptanır. “Hatip” olarak seçkinliği asla tartışılamaz. Konuları seçişi, onlara açıklayışı, eleştiri ve değerlendirmelerindeki başarısı siyasal tarihimizin renkli sayfaları içindedir. Hiçbir zaman “boşa konuştuğu” görülmemiş, duyulmamış, izlenmemiştir. En belirgin yanı gerçekçi olması, kandırma ve aldatma nitelikli hiçbir sözü ağzına almamasıdır. Her konuşması ilgililer için birer örnek ve birer derstir. Özellikle günümüz siyasetçilerinden iktidar yanlılarının konuşmalarına bakılırsa şimdiki durumun ne kadar geride ve kötü olduğu daha iyi anlaşılır.

İyi örnek, iyi derstir. İyi katkıdır. İyi destektir. Yaşamı aydınlatan iyi ışıktır.

YENİ YAYINLAR

– Oktay EKŞİ' nin “Basın Değil, İletişim Özgürlüğü” adlı kendi yayını,

– Umut BİLGE (Uğur Belger)'in “Bir Zamanlar 65 Yıl Olmuş- Şiirimsiler” adlı şiir kitabı GÖZCÜ Yayıncılık ürünü.

– Emekli Yargıç H. İsmet KÖKER' in “Hazine“ adlı kitabı ARTES Yayınları'ndan.

– Prof. Dr. Erol MANİSALI'nın “Yazamadıklarımı Şimdi Yazdım” adlı kitabı TARİHÇİ Kitabevi ürünü.

– Yekta Güngör ÖZDEN'in “Işıklı Günler” adlı kitabı İLERİ Yayınları' ndan.