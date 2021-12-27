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Yaşam dersleri

-Değer bilmeyenin değeri yoktur.-

Doğumdan ölüme değin geçen “ömür” denilen yaşam süresi olumlu olumsuz nice olayları içerir. İnsan varlığının ve değerinin anlamı yaşadıklarıyla ölçülür. İyilikler, kötülükler,aykırılıklar,çelişkiler,yadsımalar,yanılmalar,başarılar,yanılgılar,aldanışla, mutluluklar, üzüntüler hepsi yaşamın doğal geçişleridir. Hepsinden insanın alacağı dersler vardır. Deneyim (tecrübe) insan yaşamının değişik evrelerine ilişkin değişik geçişlerdir. Hepsinin insan dokusunu geliştirip pekiştirmede önemli katkıları vardır. Karşılaşılan olumlu, olumsuz tüm yaşam olayları zamanın değerine katkı veren deneyimlerdir.

Bireysel (kişisel) varlığın yaşam serüveni değişik evrelerden oluşan zaman süreciyle anlam kazanır. Zamanın kullanılması ya da insan ömrünün içinde geçiş biçimi taşıdığı anlamla değerli ya da değersiz, geçersiz olur. Toplumsal yaşamın insan toplulukları için önemi, karşılıklı ilişkilerin niteliği ve düzeyiyle tutum ve davranış özenine dayanır. İlişkilerin yararlı, verimli olması içtenlik ve duyarlık gerektirir.

Yurdu ve ulusu düşmandan kurtarıp sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşamı sağlayarak devleti kuran, uygarlığın ve çağdaşlığın olanaklarını kazandırıp ülkeyi kuruluşlar, yapılar, okullar, hastaneler, demiryolları, barajlar, fabrikalar limanlarla donatan ATATÜRK ve arkadaşlarına karşı borcumuzu onların yolunu izleyerek ödemek yerine değişik biçim ve içerikte karşıtlıklar, kötülükler ve yadsımalarla ihanet edercesine kirletip karartmak en büyük sapkınlıklardan biridir.

Değerbilmezliği, sapkınlığı daha da ileri götürerek soysuzluk belirtisi karaçalmalarla ATATÜRK ve arkadaşlarına saldıranların hiçbir değeri yoktur. Bunlar kendilerini yadsıdıklarının ayırdında olmayan bilgisiz, görgüsüz, yetersiz sakıncalılar, zararlılardır. Tarihini, devletin kuruluş gerçeklerini bilmeyenler, kendilerini değişik inanç ve ilişkinin kölesi ve uşağı durumuna düşürenlerin çirkinlikleri gerçek, değerleri asla gölgeleyemez. İskilip'li Atıf'a rahmet okuyarak Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşıtlıklarını sıkılmadan sergileyenler varlıklarını kimlere ve nelere borçlu olduklarının bilincinde olmayan aymazlardır.

İnsan yaşadıkça neler görüyor, nelere tanık oluyor, nelerden ders ve ibret alıyor. Kimlerin cumhurbaşkanı olduğuna bakarak devletin durumu bile değerlendirilebilir. Katlar, makamlar oturanların anlam ve değer kazandırdığı, aynı zamanda oturanlara birçok şey kazandıran yerlerdir. Önemli ölçü yaraşır olmak, yararlı olmaktır.