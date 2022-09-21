AVM’ler döviz borcuna müdahale istiyor

Kira gelirleri banka borçlarına yetmeyen AVM’ler, kamudan düzenleme istedi. Sektör ticari gayrimenkul kira rejiminin de hayata geçirilmesini talep ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Kira ve ortak alan giderlerinde yapılan düzenlemeler ile son yıllarda AVM yatırımlarının değerinin yüzde 47 oranında gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gelirlerin 3.4 katına ulaşan finansman giderleri için devletten düzenleme istedi.

GELİRLER DÜŞÜYOR

Toplam 13 milyar dolarlık banka borçlarının yüzde 75'inin vadesinin önümüzdeki 3 yıl olduğunu aktaran Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, “AVM'ler olarak birinci önceliğimiz hayatta kalmak için kira geliri elde etmek. Ancak hayata geçen regülasyonlar, gelirimizin sürekli düşmesine yol açtı. Ticari gayrimenkul kira rejiminin bir an önce birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'ye de getirilmeli. AVM'ler kredi döndürmek için bankalar ile görüşüyorlar ama adaletli bir durum yok. Tüm sektörlere el atıldı. AVM sektörü ile de işbirliği yapılarak bunların düzenlenmesini talep ediyoruz” dedi. 2018'de yapılan düzenleme ile AVM'lerin finansal giderlerinin kiralara oranının 3.41 katına çıktığını ve borçlu AVM'lerin borçlarını ödeyemez hale geldiğini anlatan Altaş, “2019'da borçlar kanunda yapılan değişiklikle kirada TÜFE 12 aylık ortalama şartı getirilmişti. Bu ortalamayla kira artışları yüzde 114 oldu. Oysa normal enflasyon oranında artış olsaydı yıllık bazda bu oran 167, döviz ile devam etseydi de 282 olacaktı. AVM'lerin değeri Euro bazında yüzde 47 düştü” bilgisini verdi.

Sorunun çözümü kamuda

Sektördeki sorunların tespiti ve çözümü için hazırlanan raporu aktaran Ernst and Young Türkiye Şirket Ortağı İlhami Koç, AVM'lerin gelirleri ile borçlarının faizlerini bile ödeyemediğine işaret etti. Gelirleri TL borçları döviz üzerinden olan AVM'lerin kur uyumsuzluğu etkisinde olduğunu ve devletin regülasyonlarının burada etkili olduğunu

kaydeden Koç, sorunun çözümü için de kamu müdahalesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Koç, burada TL'ye dönüş ve kiraların dövize endekslenmesinin çözüm olabileceğini belirtti.