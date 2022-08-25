Osmangazi Köprüsü 6 yılda 1.2 milyar dolar yuttu

YİD modeli ile 1 milyar 418 milyon dolara yapılan Osmangazi Köprüsü’nün bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük 1 milyar 275 milyon doları geçti.

Başak KAYA

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Yap işlet devret (YİD) modeli ile 1 milyar 418 milyon dolara yapılan Osmangazi Köprüsü'nün açılışının yapıldığı 1 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük 1 milyar 275 milyon doları geçti. Bu tutar da yaklaşık köprünün maliyetine denk geliyor.

13 YIL DAHA GARANTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Açıldığı 1 Temmuz 2016'dan bu yana Osmangazi Köprüsü'nden 55 milyon 500 bin araç geçti. Günde 40 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden 10 Ağustos'a kadar 89 milyon 240 bin araç geçmesi gerekiyordu. 33 milyon 740 bin araç için garanti tutmadı. Köprünün bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük 1 milyar 275 milyon dolar oldu. Bu da köprünün yaklaşık maliyetini buldu, üstelik 13 yıl daha garantili ödeme yapılacak” dedi. İktidarın köprüden bugüne kadar 55 milyon aracın geçmesini bir başarıymış gibi açıklamasını eleştiren Akın şunları söyledi:

“Köprüden bugüne kadar geçmeyen ancak garanti edilen 33 milyon 740 bin aracın garanti tutarı, 1 milyar 275 milyon 372 bin doları buluyor. Güncel karşılığı da 23 milyar 98 milyon 986 bin lira olarak hesaplanıyor.

İktidar köprüden bugüne kadar 55 milyon 500 bin araç geçtiğini büyük bir başarıymış gibi açıklıyor. Ancak köprünün maliyetinin 1 milyar 418 milyon dolar olduğu dikkate alındığında, güncellenen garanti tutarı ve ücret farkı hesaba da katıldığında verilen garantinin 6 yılda bir köprü maliyeti oluşturduğunu görüyoruz. Üstelik Osmangazi Köprüsü 2035 yılına kadar daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletilecek.”

Döviz garantileri derhal Türk Lirası’na çevrilmeli

Osmangazi Köprüsü'ne verilen garanti tutarının araç başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, bu tutarın yapılan sözleşmeler kapsamında ABD enflasyonuna göre arttığını belirtti. Akın, “Bunun üstüne üstlük Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle vatandaşın ödediği köprü ücreti ile garanti tutarı arasında da çok büyük fark var” bilgisini verdi. Akın, Osmangazi Köprüsü’nün 2035 yılına kadar yani daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletileceğini vurgulayarak, “Döviz garantileri derhal Türk Lirası'na çevrilmelidir” ifadesini kullandı.