AB’den kripto para düzenlemesi

AB, 'Vahşi Batı' kripto varlık piyasasını düzenleyecek yasa konusunda anlaştı.

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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’de yakın zamandaki keskin düşüşle birlikte aşırı oynak sektörün dizginlenmesi konusunda yetkililerin üzerindeki baskı gitgide artarken, Avrupa Birliği’ndeki (AB) yasa yapıcılar, kripto varlıkları regüle edecek kapsamlı kurallar üzerinde dün anlaştılar.

Kripto para piyasaları küresel olarak çoğunlukla düzenlemelerden yoksunken, AB ülkelerindeki alım satım platformlarının işlemlerde para aklanmadığına dair kanıt göstermesi bekleniyor.

Geçen ay TerraUSD ve luna tokenlarının çöküşünün kripto varlık piyasalarında oluşturduğu baskı sonrasında, ABD’li büyük kripto para bankası Celsius Network para çekimlerini ve aktarımlarını bu ay dondurmuştu.

AB’DE TEK MERKEZDEN PASAPORT

AB’nin uzlaştığı yeni yasa kapsamında kripto varlık üreticilerine ve bağlantılı hizmet sağlayıcılara AB’deki tek bir merkezden “pasaport” verilerek, bu şirketlerin sermaye ve tüketici koruma kurallarını karşılaması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük kripto para merkezlerinden ABD ve İngiltere de benzer düzenleyici yasaların hazırlığını sürdürmekte.

2023 SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avrupa Parlamentosu ve AB devletlerinin temsilcilerinin üzerinde anlaştığı kripto varlık piyasaları yasasının (MiCA) 2023’ün sonu gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.

“Bugün kripto varlıklarının Vahşi Batı’sına nizam getirdik ve ahenkli bir piyasa oluşması için net kurallar belirledik” diyen Avrupa Parlementosu’nun kripto varlık yasası müzakerecisi Stefan Berger şöyle devam etti:

“Dijital para birimlerinin değerindeki yakın zamandaki düşüş, bize piyasanın ne kadar yüksek riskli ve spekülatif olduğunu ve harekete geçmenin ne kadar elzem olduğunu gösterdi.”

‘GÜÇLÜ ÖNLEMLER İÇERİYOR’

Avrupa Parlamentosu’ndaki Yeşil Parti’li parlamenter Ernest Urtasun, dünyadaki ilk kapsamlı kripto varlık düzenlemesi MiCA’nın piyasanın suistimal ve manipüle edilmesine karşı güçlü önlemler içerdiğini belirtti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, martta gördüğü 48 bin 200 dolar seviyelerinden sonra bu ay 17 bin 600 dolar civarına düşmüş, dün 18 bin 900 dolar seviyesinde işlem görmüştü. (REUTERS)

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