Bitcoin’de düşüş sürüyor

Bitcoin'de ve diğer kripto paralarda düşüş akşam saatleri itibariyle hızlandı. Bitcoin'deki günlük değer kaybı yüzde 3'ü, Ethereum'daki günlük değer kaybı ise yüzde 8'i buldu. İşte düşüşün nedenleri..

Sozcu.com.tr

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Bitcoin ve diğer kripto paralarda haftalardır süren düşüş eğilimi devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz artışları nedeniyle ABD doları değer kazanırken, Bitcoin ve küresel piyasalarda düşüş sürüyor.

Bitcoin’deki değer kaybı yüzde 5’e Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 8’e yaklaştı. AVAX ise yüzde 14’lük değer kaybı ile dikkat çekti.

PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİPTEYDİ

8 haftadır düşüş eğilimini sürdüren lider kripto para Bitcoin’de bugünkü değer kaybının hızlanması iki verinin akabinde gerçekleşti. ABD ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldığı görüldü. Geçen ayki öncü veride yüzde 1,4 olan küçülme, bugünkü son okunma ile yüzde 1,5 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte işsizlik başvurularının azalma eğiliminde olduğu görüldü. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 21 Mayıs ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 210 bin seviyesine indi.

FED KARARLI, YATIRIMCI RİSKTEN KAÇIYOR

Öte yandan dün yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayı para politikası toplantısının tutanaklarındaki agresif politika kararlılığı da riskli varlıklarda satışı hızlandırdı.

Fed yetkililerin hepsi ekonomi için tehlike oluşturabilecek seviyede olarak nitelendirilen ve merkez bankasının müdahale etmemesi durumunda daha yükselme riski taşıyan enflasyon ile mücadele kapsamında 50 baz puan faiz artırımına destek verdi.

Başlıca merkez bankalarının sıkılaştırma yanlısı politikalar açıklamaya devam etmesi, küresel hisse senedi piyasalarında ve kriptolarda haftalardır dalgalı seyre ve risk iştahının kırılgan kalmasına yol açıyor. Riskli varlıklardan kaçış da başlıca riskli yatırım aracı olarak görülen borsa ve kriptoları derinden etkiliyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda Luna’da yaşanan büyük çöküş de yatırımcıların kriptolara tekrar sıcak bakmasının önünde bir engel.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Günlerdir düşüş eğilimini sürdüren kripto piyasasında akşam saatlerinde düşüş hızlandı.

Bitcoin akşam saatlerinde yüzde 3 değer kaybıyla 28 bin 790 dolara kadar düşerken Ethereum yüzde 8 değer kaybıyla 1810 dolardan işlem gördü.

Solana yüzde 9 değer kaybıyla 44 dolardan, Cardano yüzde 6 değer kaybıyla 0,5 doların altında işlem gördü. AVAX ise yüzde 13,58 değer kaybıyla 24,50 dolardan işlem gördü.

28 BİN SEVİYELERİ KRİTİK

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü konu ile ilgili değerlendirmesinde, Bitcoin’in 28 bin 300-28 bin 600 alt bandının kritik olduğunu belirtti. Süllü, “Bu nedenle olası düşüşlerde bu bandı aşağıya sarkıtmaması durumunda Bitcoin'de yeniden 33 bin dolar ve 35 bin dolar seviyelerine tepkiler beklenebilir. Bu senaryo alt bandına tutunduğu sürece geçerlidir” dedi.

Süllü ayrıca, “Yarınki Terra 2.0 geçişi kripto tarihinde ilk kez tanık olacağımız bir durum bu nedenle sistematik olmayan riskleri ölçebileceğimiz daha öncesinde bir deneyimin bulunmaması dolayısıyla çok dikkatli olmanızı öneririz” uyarısında bulundu.

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