JP Morgan: Bitcoin’in üretim maliyeti 13 bin dolara düştü

ABD’nin en büyük bankası JP Morgan’ın stratejistleri Bitcoin’in üretim maliyetindeki düşüşün fiyat artışları açısından engel olarak görülebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Bitcoin'in üretim maliyetinin geçen ay yarıya yarıya düştüğünü söyledi. Uzmanlara göre popüler kripto para biriminin üretim maliyeti haziran başında 24 bin dolar düzeyindeyken halihazırda 13 bin dolara geriledi.

Bloomberg'in haberine göre stratejistler söz konusu düşüşün fiyatlandırma üzerinde olumsuz bir baskı yaratabileceğini ifade ediyor.

ELEKTRİK KULLANIMI DÜŞTÜ

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki stratejistlerin çarşamba kaleme aldığı notta üretim maliyeti tahminindeki düşüşün neredeyse tamamının Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi'ndeki verilere göre elektrik kullanımındaki azalmadan kaynaklandığı belirtildi.

Uzmanlar değişikliğin kripto para madencilerinin daha verimli üretim teçhizatları kurarak kârlılığı koruma çabalarıyla tutarlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan JP Morgan stratejistleri söz konusu gelişmenin fiyat artışlarına yönelik bir engel olarak görülebileceğini söyledi.

FİYATLAR UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Gelişmenin, madencilerin kârlılığına katkı sağlamasının yanı sıra likiditeyi artırmak amacıyla Bitcoin varlıklarını satma baskısını da muhtemelen azaltacağı not edildi. Ancak maliyetteki düşüş Bitcoin'in ileriye yönelik fiyat görünümünü olumsuz etkileyebilir.

Notta, “Üretim maliyeti bazı piyasa katılımcıları tarafından düşüş eğilimindeki piyasada bitcoin fiyat aralığının alt sınırı olarak algılanıyor” ifadeleri yer adlı.

Bitcoin kasımda 69 bin dolar seviyesine çıktığından bu yana kan kaybediyor.

SENE BAŞINDAN BERİ YÜZDE 60'LIK KAYIP

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırması ve Terra/Luna ve Three Arrows Capital gibi piyasanın önde gelen aktörlerinin batması gibi nedenlerde Bitcoin sene başından beri yüzde 60 değer kaybetti.

Popüler kripto para birimi yaklaşık bir aydır 20 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,33 değer kazanan Bitcoin halihazırda 19 bin 973 dolar seviyesinde.

JP Morgan stratejistleri geçen ay madencilerin satışları nedeniyle üçüncü çeyrekte fiyat üstünde baskı oluşabileceğini söylemişti.

Bitcoin üreticisi Core Scientific Inc.'in geçen hafta yaptığı aylık güncelleme şirketin haziranda Bitcoin varlıklarının çoğunu elden çıkardığını gösteriyor. Madenci şirketlerden Marathon Digital Holdings Inc. yılbaşından bu yana yüzde 76, Riot Blockchain yüzde 78, Core Scientific de yüzde 86 değer kaybetti.

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