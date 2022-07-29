Merkez Bankası Başkanı ile sanayiciler arasında atışma: Ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz

Sanayiciler faizlerin yüzde 50'lere yükselmesinden şikayet ederken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var" dedi. Toplantıda tansiyon zaman zaman yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin bugün temmuz ayı olağan toplantısı, sanayiciler ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında tarihi atışmalara sahne oldu.

“Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi'' ana gündemi ile İSO’nun Odakule’deki binasında yapılan toplantıda zaman zaman tansiyon yükseldi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve diğer sanayiciler, TCMB’nin politika faizi yüzde 14 iken bankalarda yüzde 50’lere varan oranlarda kredi faizleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve Eximbank’tan da yeterli kredi desteğini alamadıklarını söylerken, Kavcıoğlu sanayicilere dönük sert eleştirilerde ve üstü kapalı tehditlerde bulundu.

‘UCUZ KREDİYLE DÖVİZ KULLANIYORSUNUZ’

Kavcıoğlu, kamu bankalarının yüzde 15,8 ile ticari kredi kullandırdığını, Eximbank’ın da TL cinsi yüzde 10, döviz cinsi yüzde 1 ile kredi kullandırdığını, yüzde 50’lere varan faizlerin söz konusu olmadığını söylerken sanayicilere “Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var” demesi dikkat çekti.

24 Şubatta bugüne şirketlerin ucuz kredi çekip 55 milyar dolarlık döviz aldığını tespit ettiklerini ve bu şirketlerin listesinin ellerinde olduğunu belirten Kavcıoğlu, döviz alanlara ucuz kredi vermeyeceklerini söyledi.

STOKÇULUK SUÇLAMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Kavcıoğlu sanayicileri ayrıca “stokçuluk yapmakla” suçlarken, İSO Başkanı Bahçıvan bu suçlamaya itiraz etti ve “çok tehlikeli ithamlarda bulunuyorsunuz” eleştirisini yöneltti. Toplantıda bu anda tansiyon yükseldi.

Şirketlerin hem vergi avantajıyla dövizden KKM’ye geçtiğini hem de ucuz krediyle döviz almaya devam ettiğini öne süren Kavcıoğlu, bir televizyon kanalında dövize ulaşamadıklarından şikayet eden bir iş insanını arayıp görüştüğünü, kendisinin özür dilediğini aktardı.

Bir sanayicinin “banka kredi için yüzde 36 faiz istiyor” demesi üzerine Kavcıoğlu’nun “Alma abi alma” demesi ve “özel bankalardan yüzde 22’nin üzerinde faizle kredi kullanmayın” çağrısı da dikkat çekti.

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