Twitter hisseleri borsada çakıldı

Elon Musk'ın anlaşmadan çekilmesiyle Twitter hisseleri borsada çakıldı. Seans öncesi işlemlerde kayıp yüzde 8'e yaklaştı. Satın alma kararıyla 50 doları aşan hissede bugün 34 dolar seviyesi görüldü.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın satın alma işleminden vazgeçmesi sonrasında sosyal medya devi Twitter’ın hisseleri çakıldı.

Musk’ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından ilk işlem gününde açılış öncesi seansta Twitter hisseleri yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinde 2 milyar doları aşan kayba denk geliyor. Şirketin hisse değeri 8 Temmuz’da 28 mil

Musk, sahte hesaplar konusunda yeterli bilgi edinemediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmişti.

Musk’ın şirkette hisse satın aldığını duyurduğu 4 Nisan öncesinde 39 dolar seviyesinde olan ve daha sonra satın alma haberiyle birlikte 51 dolara kadar yükselen Twitter’ın hisse değeri, bugün 34 dolara kadar geriledi.

HİSSE BAŞINA TEKLİF 54,2 DOLARDI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk’ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada, şirketin Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

TESLA YÜKSELİŞTE

Musk’ın CEO olarak görev yaptığı elektrikli araç üreticisi Tesla hisselerinde ise tam tersi bir tablo var.

Twitter anlaşmasının feshedilmesiyle Tesla hisseleri bugün seans öncesi işlemlerde yüzde 2,5 oranında artıda.

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