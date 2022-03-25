Adli muayene için hastaneye getirilen 2 şüpheli doktoru yaraladı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri masanın üzerindeki kullanılmış iğne uçlarının biriktirildiği tıbbi atık kutusunu Arpacı'ya fırlatırken, diğeri ise önündeki masayı tekmeleyerek kolundan yaralanmasına neden oldu.

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Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işledikleri bir suç nedeniyle aranan Ö.Ü. ve C.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün saat 20.30 sıralarında, sağlık kontrolü için Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

Nöbetçi Dr. Ümit Kağan Arpacı (53), şüphelilerden sağlık kontrollerini yapabilmek için üzerlerini çıkarmalarını istedi. İddiaya göre, iki şüpheliden Ö.Ü., perdeli alan yerine acil servisin ortasında montunu çıkarınca Dr. Arpacı tarafından uyarıldı.

Uyarı üzerine sinirlenen Ö.Ü., küfür edip, Dr. Arpacı ile arasında bulunan masaya tekme attı. Savrulan masa Dr. Arpacı’nın sol koluna çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Bu sırada diğer şüpheli C.Ç. de acil servisteki kullanılmış iğne uçlarının biriktirildiği tıbbi atık kutusunu alıp, Dr. Arpacı’ya doğru fırlattı.

Saçılan iğne uçları Dr. Arpacı ve o sırada acil serviste bulunan diğer kişilere isabet etmedi. İğne uçlarından bazılarının acil servisin duvarına saplanması dikkati çekti. Polis ekipleri, duruma müdahale edip, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Saldırı sonrası 2 gün iş görmez raporu alan Dr. Ümit Kağan Arpacı, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede sırasında acil serviste birçok tıbbi malzeme ve eşyanın zarar görmesi nedeniyle 2 saat hizmet verilemediği öğrenildi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler güvenli koşullarda iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin durması için yetkililerin çözüm önerilerimizi dikkate almalarını somut adımlar atılmasını istiyoruz” dedi. (DHA)