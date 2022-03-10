AKP’li tabip odası başkanı, partisinden istifa etti

AKP üyesi olan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından partisinden istifa etti.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye'de kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın ifadelerine Türk Tabipleri Birliği'nin yanı sıra birçok doktor ve siyasi isim tepki göstermişti.

AKP'Lİ TABİP ODASI BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP üyesi olan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin de partisinden istifa etti.

Çetin, AKP Konya Selçuklu İlçe Başkanlığına verdiği istifa dilekçesinde Erdoğan'ın açıklamalarının hekimleri itibarsızlaştırdığını ve sağlıkta şiddeti artıracağı ifadelerine yer verdi.

“BİZ HEKİMLERİ DERİN ÜZDÜ”

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

*Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın dün külliyede yaptığı hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırmaya dönük konuşma birçok problemi olan hekimlerin sadece ücrete indirerek halkın önüne atılması sağlıkta şiddeti artıracağı düşüncesindeyim.

*Partinizin üyesi olarak ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın düşüncesinden ‘Şehir hastanelerimizin içinde profesör ve uzman olmazsa olmasın asistanlarla götürürüz' mantığına evrilerek kıdem, bilgi ve ilme verilen değerin en yetkili ağızdan sıfırlanması biz hekimleri derinden üzmüştür.

*Konya Tabip Odası Başkanı olarak bu talihsiz konuşma nedeni ile üyesi bulunduğum partinizden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim.