Binlerce kişi imza verdi: İngiltere’den Türkiye’ye plastik atık ihracatını durdurun

Greenpeace öncülüğünde İngiltere’den Türkiye’ye plastik atık gönderiminin yasaklanması talebiyle düzenlenen imza kampanyasına İngiltere’den 423 bin, Türkiye’den de 76 bin kişi destek verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık gönderiminin yasaklanması talebiyle toplanan binlerce imza, dün İngiltere Başbakanlığı'na teslim edildi. Çevreciler, imzaları teslim ederken ellerinde “Türkiye'den mesajınız var”, “İngiltere çöpünün hesabını ver” yazılı dövizler taşıdı.

Greenpeace İngiltere'den kampanya sorumlusu Maja Darlington, “Atıklarımız Türkiye'de toprağı zehirliyor, doğayı mahvediyor ve insanların sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'den dostlarımızla beraber hükümetimize bu utanç verici uygulamayı sona erdirme çağrısı yapıyoruz” dedi. Greenpeace Türkiye'den Nihan Temiz Ataş da “Türkiye İngiltere'nin ya da Avrupa'nın çöplüğü değil” ifadelerini kullandı.

Greenpeace tarafından düzenlenen imza kampanyasına İngiltere'den yaklaşık 423 bin, Türkiye'den de 76 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Dünyadaki en büyük plastik atık üreticilerinden biri olan İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık ihracatı 2016-2020 yılları arasında 120 bin tondan 210 bin tona yükseldi. İngiltere, geçen sene de Türkiye'ye 123 bin tondan fazla plastik atık gönderdi. Greenpeace, Türkiye'deki beş atık sahasında yaptığı incelemelerde İngiltere'den gelen plastik atıklarda tehlikeli kimyasallara rastlamıştı.