‘Böbreğimi satmak istiyorum, borcum çok isteyen olursa haber verir misiniz?’

20 yıl başhekimlik yapan 35 yıllık hekim Opr. Dr. İbrahim Özman, yoksulluk girdabındaki bir vatandaşın çaresizliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Özman, bir vatandaşın kendisine “Böbreğimi satmak istiyorum. Borcum çok. İsteyen olursa bana haber verir misin?” dediğini aktardı.

Ahmet KAYA

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Manisa'daki özel bir hastanenin başhekimliğini yapan ve daha önce de Manisa SSK ve Manisa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevlerinde bulunan Op. D. İbrahim Özman, sosyal medya hesabından “35 yıllık hekimim. 20 yıllık yöneticilik hayatımda hiç başıma gelmemişti. Bir vatandaş ‘Böbreğimi satmak istiyorum, borcum çok. İsteyen olursa bana haber verir misiniz?' diye geldi. Anlattım mümkün olmadığını. Çok üzüldüm. Ne hale geldik. Çok üzücü” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Dr. Özman'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

35 YILDIR HEKİMİM, İLK KEZ KARŞILAŞTIM

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Dr. Özman, bu paylaşımı yaparken kesinlikle siyasi bir amaç gütmediğini, tamamen insani hislerle paylaşım yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkede yoksullar her zaman vardı. 35 yıllık hekimim. 8 yılı Manisa SSK ve Devlet Hastanesi'nde olmak üzere 20 yılı aşkın süredir de yöneticilik yapıyorum. Zaman zaman vatandaşlardan maddi konularda yardım talebi geliyor.

Ama, bu tür bir taleple ilk kez karşılaştım. Vatandaş buranın özel bir hastane, gelenlerin de zengin insanlar olduğunu ve bu tür şeylerin olduğunu düşündüğü için bu tür bir teklifte bulundu. Sıkıntının bu boyuta ulaşması insan olarak beni çok üzdü.”

DÖNER SERMAYE YATMIYOR, NÖBET ÜCRETİ YOK

Toplumun her kesimini etkileyen ekonomik krizden bir yakınma da Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Dörterler'den geldi.

Dörterler, sosyal medya hesabından, “Ne yapmalıyım? Asistan kalmadı. Döner sermaye yatmıyor. Hastaneden çıkamaz olduk. Kimsenin umurunda değil. Nöbet ücreti yok. Dört arkadaşımla koca şehrin sağlık sorununu çözmek mümkün değil. Biz tükendik” şeklinde paylaşım yaptı.

Doç. Dr. Dörterler, bir başka paylaşımında ise, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi dallarında uzman yetişmediğini vurgulayarak, “Eğer önlem alınmazsa en ufak bir müdahale için çok kilometre yapıp, çok para harcayacak bu halk. Gerçi kimsenin umurunda değil. Dama çıkıp, merdiveni çekenler oldukça zor düzelir, zor” şeklinde görüşlerini ifade etti.

ŞİDDETTEN YAKINDILAR

Bir yandan toplumun tüm kesimi gibi maddi sıkıntıları iliklerinde hissettiklerini belirten mesajlar paylaşan hekimler, diğer yandan da sağlıktaki şiddete yönelik sıkıntılarını dile getiriyor.

Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından ölümle tehdit edilen Dr. Felat Çiftçi sosyal medya hesabından sağlıktaki şiddetle ilgili endişelerini dile getirdi. Felat Çiftçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün itibarıyla Şanlıurfa'dan ayrılmak için beni ölümle tehdit edenleri gerekçe göstererek dilekçe vermiş bulunmaktayım. Beni koruyamayan, beni kale almayan Dr. Fahrettin Koca bari bir iyilik yap da ayrılışımı hızlandır bari” paylaşımında bulundu.

Bir başka hekim ise, “2 çocuğu olan yoğun bakım uzmanıyım. Siz hiç ölüm korkusu içinde hasta yakınlarına ölüm haberi verdiniz mi? Bana bir şey olursa çocuklarım ne olacak diye düşündünüz mü?”

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