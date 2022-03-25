Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Mart 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Mart Cuma gününe ait verilere göre, 288 bin 140 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Güncel verilere göre, 15 bin 303 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 965 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Mart verilerine göre, dün 298 bin 461 test yapılmıştı. Dün, 16 bin 894 vaka tespit edilirken, 77 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 553 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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