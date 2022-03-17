Coronada son durum! İşte 17 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Mart 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 319 bin 260 test yapıldı.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 21 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 101 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 25 bin 619 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Mart verilerine göre, dün 324 bin 58 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 345 vaka tespit edilirken, 118 kişi hayatını kaybetmiş ve 32 bin 364 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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