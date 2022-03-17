Covid-19 sonrası bel ve boyun ağrıları arttı

Covid-19’a yakalanan kişilerin hastalık sonrasında bel ve boyun ağrılarından yakındığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Aybars Akkor “Hastaların test sonucu negatife dönse de bu ağrılar nedeniyle yaşam kaliteleri olumsuz etkileniyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bugüne kadar milyonlarca insanı etkileyen Covid-19 virüsü, hastalığı hafif atlatanlarda bile uzun dönem etkileriyle sorun yaratmaya devam ediyor. Hastaların iyileştikten bir süre sonra yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı gibi rahatsızlıkların yanı sıra bel, boyun ve sırt ağrısı gibi problemler de yaşadığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Aybars Akkor, bu şikayetlerde ne zaman doktora başvurulması gerektiğini ve tedavi yollarını şöyle anlattı…

Sebepleri nelerdir?

Hepimizin zaman zaman bel ve boyun ağrısı yaşarız. Bunların sadece küçük bir bölümü fıtıklardan kaynaklanır. Çoğu neden strese maruz kalma, kas tutulmaları ve eklem kaymalarıdır. Özellikle son zamanlarda Covid-19 nedeniyle hasta olanlarda tamamen iyileşme olsa bile bel ve boyun ağrılarının devam ettiğini görüyoruz.

Mutlaka ameliyat gerekir mi?

Yapılan muayenede hastada acil felce doğru bir gidiş tespit edilirse ameliyat kaçınılmazdır. Ancak ameliyata ihtiyaç duyulmadığı durumlarda yapılacak en iyi tedavi iğne tedavisidir. İğne sorun neredeyse direkt o bölgeye yapılır. İğnenin en doğru yere yapılabilmesi ve herhangi bir iltihap kapmasını önlemek için ameliyathanede röntgen altında yapılması gerekir. Hasta 5 dakikalığına uyuşturulup iğne öyle yapılır. Üstelik bu tedavide hasta iğneyi görmez, hissetmez. Yarım saat sonra da hastaneden çıkıp, ertesi gün rahatlıkla işine, normal hayatına devam edebilir. Hasta iğne yapıldıktan sonra 10 gün içinde muayene edilir ve durumuna göre kayropraktik, manuel terapi veya fizik tedaviye devam edilir. Ameliyat önerilen hastaların çoğunun da bu yöntemle iyileştiğine tanık oluyoruz. Eğer hasta mutlak ameliyatlık bir düzeyde değilse iğne tedavisi yüzde 90'a yakın bir tedavi sağlar. Tam iyileşmeyi ise devamında yapılacak kayropraktik, fizik tedavi gibi yöntemler tamamlar. Hekim gerekli görürse D vitamini ve magnezyum takviyeleri de tavsiye edilebilir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Özellikle kas tutulmalarında birkaç günlük istirahat, kas gevşetici ilaçlar, sıcak tutma ile bu ağrılar düzelir. Eğer ağrılar uygulanan basit tedavilere rağmen üç günden fazla sürüyorsa mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır. Çekilecek MR ile rahatlıkla teşhis konulur. Üç günden fazla devam eden bel ağrılarında karşımıza en sık bel fıtıkları, bel kaymaları ya da tekrarlayan eklem kaymaları çıkar. Boyunda ise boyun düzleşmeleri, boyun fıtıkları veya eklem kaymaları en sık rastladığımız rahatsızlıklardır. Ayrıca boyun rahatsızlıklarında şiddetli sırt ağrılarına sebep olan fibrozit denilen kas yumaklarına da rastlayabiliyoruz. Covid-19 geçirenlerde özellikle sırt bölgesinde bu fibrozitleri sıklıkla görüyoruz.