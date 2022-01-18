Covid, çocuklarda ‘yeme bozuklukları’na sebep olabilir

İngiltere'de yapılan yeni araştırmalar, corona virüsü geçiren çocuklarda 'yeme bozuklukları' oluşabileceğini ortaya koydu.

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Corona virüse yakalanan bazı kişilerin koku ve tat kaybı yaşadığı uzun bir süredir biliniyor. Uzmanlar, Covid’e yakalanan bazı kişilerin, garip ve genellikle hoş olmayan koku bozulmaları yaşadığı bir semptom olan parosmi geliştirdiğini söylüyor.

Buna göre, bazı hastalar, limon koklayıp çürük lahana kokusu alırken, bazıları da çikolatadan benzin kokusu alabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, İngiltere’de 250 bin kişi corona virüsünden sonra koku ve tat duyularında sorun yaşamış.

YEMEK YEMEKTEN SOĞUYORLAR

İngiltere’deki Doğu Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu’nda yapılan araştırmalar, bu durumun çocuklara etkisini inceledi. Yapılan araştırmalarda, bu durumun birçok çocukta yeme bozuklukları yarattığı ortaya çıktı.

Buna göre, birçok çocuk koku ve tat konusunda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle yemek yemekten soğuyor veya yemek zor geliyor.

Profesör Philpott, kariyerinde ilk kez genç yaşta parozmi hastaları gördüğünü, küçük çocuklarda ise parozmi ‘giderek daha yaygın’ hale geldiğini söyledi.

UZMANLAR ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Philpott, “Bu, corona virüsü öncesi çocuklarda neredeyse hiç duyulmamıştı” diye ekledi.

Uzmanlar, çocukları makarna, muz veya hafif peynir gibi daha hafif tatlara sahip farklı yiyecekleri denemeye teşvik etmenin konuyu çözmede yardımcı olabileceği görüşünde. Son olarak ‘koku eğitimi’ de basit bir tedavi yöntemi olarak öneriliyor. Bu, birkaç ay boyunca günde iki kez en az dört farklı kokuyu (örneğin okaliptüs, limon, gül, tarçın, çikolata, kahve veya lavanta) koklamayı içeriyor.

Koku ve tat derneği Fifth Sense’in kurucusu Duncan Boak, “Çocukların Kovid’den sonra yiyecekleriyle gerçekten mücadele ettiğine dair kanıtlar duyuyoruz. Boak, ‘Eğer çocuklar koku bozuklukları yaşıyorsa ve yiyeceklerin kokusu ve tadı iğrençse, bir zamanlar sevdikleri yiyecekleri yemeleri onlar için gerçekten zor olacak.’ dedi.

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