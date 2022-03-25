Gıdada tehlike… Yiyecek ambalajları kimyasal dolu

Amerikan bağımsız kuruluşu Tüketici Raporları'na göre, kullandığımız gıda ambalajlarında son derece tehlikeli kimyasallar yer alıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüketici Raporları yaptığı araştırmada, ABD’deki restoran ve market zincirlerinde yer alan 100’den fazla ürün ambalajını bağımsız olarak test etti ve ambalajların çoğunda son derece tehlikeli olan PFAS kimyasallarını tespit etti.

Üstelik kuruluş, kimyasalları aşamalı olarak kaldırdıklarını söyleyen şirketlerin ambalajlarında bile bulduğunu iddia ediyor. 118 gıda paketleme ürününün birden fazla örneğini test eden Tüketici Raporları, test edilenlerin yarısından fazlasında PFAS kanıtı buldu, ambalajların neredeyse üçte biri de kurumun uzmanları tarafından kabul edilen bir eşiğin ötesinde seviyelere sahipti.

BİRÇOK RESTORAN VE MARKET İNCELENDİ

Test edilen yiyecek ambalajlarına, patates kızartması için kullanılan kağıt torbalar, hamburgerler için ambalajlar, kalıplanmış lifli salata kaseleri ve tek kullanımlık kağıt tabaklar da dahildi.

Burger King ve McDonald’s gibi fast food devleriyle, Cava ve Trader Joe’s gibi daha sağlıklı yemekleri teşvik eden yerler de dahil olmak üzere kurumun incelediği her yiyecek ambalajında kimyasal bulundu.

PFAS KİMYASALLARI NERELERDE BULUNUR?

Son yıllarda PFAS kimyasalları, bağışıklık sistemini baskıladığı, düşük doğum aralığı yarattığı ve bazı kanserler için riski artırdığı gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildi.

PFAS sadece yapışmaz tavalarda değil, aynı zamanda paket servis zincirlerinde ve süpermarketlerdeki yiyeceklerin konulduğu yağa dayanıklı ambalajlarda da bulunabilir. Plastiğe göre görünüşte “erdemli” bir alternatif olan PFAS ile yapılan ambalajlar genellikle kağıda veya kartona benziyor, ancak salata sosu ve kızartma yağı sızdırmıyor.



Sağlık ve çevre savunucuları, özellikle gıda ambalajı gibi maddelerde PFAS kullanımının kısıtlanması için baskı yapıyorlar. Buna karşılık, bazı fast food ve fast casual restoranların yanı sıra birkaç market de, gıda ambalajlarında PFAS’ı sınırlamak için adımlar attıklarını veya aşamalı olarak kaldırmayı planladıklarını söylüyor.

İlginizi Çekebilir Dikkat çeken araştırma: Geri dönüştürülmüş şişeler daha fazla kimyasal içeriyor

İlginizi Çekebilir Korkutan rapor: Fast-food yiyeceklerindeki kimyasallar ölüm saçıyor