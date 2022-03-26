Hekimler bir kez daha meydanlara çıktı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Beyaz Buluşmalarına devam ediyor. Van'da yapılan açıklamada, "Demokratik bir ortamın olmadığı yerde sağlıktan bahsedemeyiz; sağlığın olmadığı yerde de demokrasiden. Demokrasi ve insan hakları salt sosyal ve ruhsal iyilik halimiz için değil aynı zamanda bedensel iyilik halimiz için de olmazsa olmazımızdır" ifadelerine yer verildi.

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Buluşma kapsamında ilk olarak Van-Hakkari Tabip Odası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB'nin gerek pandemi döneminde gerekse de “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecinde düşmanlaştırma, suçlulaştırma çabalarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tüm bu baskı ortamına karşın desteğini hiçbir zaman esirgemeyen topluma teşekkür etti. Korur Fincancı şöyle konuştu:

“Demokrasi olmadan sağlık olmaz. Sağlık yalnızca bedensel, ruhsal, sosyal değil; aynı zamanda siyasal iyilik halidir. Biz özgürce kendimizi ifade edemediğimizde, tartışamadığımıda yaşananlar bizi sağlıksızlığa mahkûm etmektedir. Demokrasiyi, barışı, insanca yaşamı tesis etmek için mücadele etmek zorundayız. Biz hekimler halk sağlığını korumak için mücadele etmekten vazgeçmeyenleriz. Eninde sonunda biz kazanacağız.”

“SUNUM YAPTI”

Basın açıklamasının ardından yapılan forumda ise Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı TTB'nin emek, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelesindeki yeri üzerine bir sunum yaptı. Sunum sonrası TTB'nin yürüttüğü mücadele süreci değerlendirildi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önümüzdeki dönem talep ve beklentileri dile getirildi.

Beyaz Buluşma'ya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Çiğdem Arslan, önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile Ankara, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van-Hakkari tabip odalarının yöneticileri ve emek-meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“SAĞLIK İÇİN DEMOKRASİ ŞART”

Van'daki Beyaz Buluşma'da Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

*Sağlık hakkı mücadelesi vermek görüldüğü gibi demokrasi mücadelesi vermek demektir. Türkiye'de zaten zor olan bu çaba Van'da daha da zor hal almış durumdadır. Sağlık hakkı, yaşam hakkı, barış, ifade özgürlüğü, demokrasi tartışmalarının olmazsa olmazıdır.

*Eğitim, beslenme, dinlenme, çevre, güvenlik de sağlığın başlıca bileşenleridir. Farklı bir deyişle, demokratik bir ortamın olmadığı yerde sağlıktan bahsedemeyiz; sağlığın olmadığı yerde de demokrasiden.

*Demokrasi ve insan hakları salt sosyal ve ruhsal iyilik halimiz için değil aynı zamanda bedensel iyilik halimiz için de olmazsa olmazımızdır.

*Buradan, tam da insan temel hak ve özgürlüklerinin keyfi bir şekilde engellendiği Van'dan bir kez daha bu hukuksuzluğu yapan valilik ve emniyet müdürlüğüne sesleniyoruz: Demokrasiye verdiğiniz zarar sağlığımıza da zarar veriyor, topluma zarar veriyor.

*Her yerde olduğu gibi burada da sağlığımız ve geleceğimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz; demokrasi mücadelemizden vaz geçmeyeceğiz. Toplumun hekimlerin sağlık emekçilerinin dayanışması sağlıklı bir geleceği de demokrasiyi de bu topraklara getirecektir.