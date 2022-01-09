Kan sulandırıcı kullananlar artık 116 TL ekstra fiyat ödeyecek

COVID tedavisinde de hayati öneme sahip olan kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Türkiye'de önemli ilaç firmalarından birinin, depolara vermediği kan sulandırıcı ilacı 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren SGK‘ya taahhüt ettiği iskontoyu uygulamadan depolara göndereceğini öğrendik. Bu ilaca ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, artık maalesef kutu başına 116 TL'ye varan ekstra bir fiyat farkı ödemek zorunda kalacak" dedi.

Halil ATAŞ

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Türkiye’de önemli ilaç firmalarından birinin kan sulandırıcı ilacı SGK’ya taahhüt ettiği fiyatı uygulamadan depolara göndereceği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Türkiye’nin önemli ilaç firmalarından biri tarafından 7 Ocak 2021 tarihinde Ecza Depolarına gönderilen bir mesaj maalesef eczacılık camiasında şok etkisi yaratmıştır. Firmanın bir süredir depolara vermediği ilacı, 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren SGK ‘ya taahhüt ettiği iskontoyu uygulamadan depolara göndereceğini öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

“VATANDAŞ 116 TL’YE VARAN FİYAT FARKI ÖDEYECEK”

Şahin, “Sonuç olarak bu ilaca ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, artık maalesef kutu başına 116 TL ye varan ekstra bir fiyat farkı ödemek zorunda kalacaklardır. Kan sulandırıcı olarak kullanılan bu ilacın COVID tedavisinde hayati öneme sahip olması, yapılan bu değişikliğin yaratacağı olumsuz sonuçlar nedeniyle halk sağlığı adına bizleri endişelendirmektedir” ifadelerini kullandı.

“ACİL ÖNLEM ALINMALI”

“Tüm dünyanın COVID belası ile uğraştığı bir dönemde, böylesi bir hamlenin ne kadar vicdani olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum” diyen Şahin, “Gerek ilaç firmasının gerekse kamudaki yetkililerin acilen bu soruna bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Halk Sağlığı ertelenemez, acil önlem alınmalı” uyarısında bulundu.

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