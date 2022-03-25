Kırım Kongo geri mi döndü? İngiltere’de Ebola benzeri virüs vakası tespit edildi

İngiltere'de Ebola’ya benzetilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü kaynaklı bir vaka görüldüğü açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık yetkilileri, İngiltere’de Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, vakanın Orta Asya’dan seyahat eden bir kadında teşhis edildiğini duyurdu. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını belirtti ancak yine de uyarıları yineledi.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi genellikle keneler veya çiftlik hayvanları tarafından bulaşan viral bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık hayvanlarda belirti göstermediği için de yayılması daha kolay olabiliyor. Kırım Kongo hastalığı nedeniyle ölüm ile ilgili verilerde yüzde 40'a kadar çıkan oranlar bildirildiği için hastalığın yeniden ortaya çıkması ‘tedirgin edici’ olarak yorumlandı. Oldukça tehlikeli ve öldürücü bir Virüs olan Kırım Kongo virüsü, Ebola'ya da benzetiliyor.

ORTA ASYA SEYAHATİNDEN DÖNMÜŞ

Genellikle hastalığın endemik durumda olduğu ve virüse, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya’da daha sık rastlandığı bildirilirken, hasta kadının Orta Asya seyahatinden döndüğü açıklandı.

Kadının, şu anda Londra’daki Royal Free Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.

‘İNSANLAR ARASINDA YAYILIMI KOLAY DEĞİL’

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Tıbbi Danışmanı Dr Susan Hopkins konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kırım-Kongo kanamalı ateşinin, hastalığın endemik olduğu ülkelerde genellikle kene ısırması yoluyla yayıldığının, insanlar arasında kolayca yayılmadığını” vurguladı.

Hopkins, “Enfeksiyonları teyit edilmeden önce vakayla yakın temasta bulunan bireylerle temasa geçmek, gerektiğinde onların durumuyla ilgilenmek ve tavsiyelerde bulunmak için çalışıyoruz.” dedi.

Hastayı tedavi eden doktor, yüksek izolasyon ünitesinde tutulduğunu ve bir süre daha karantinasının devam edeceğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir 'Corona virüsün ardından ruhsal pandemi başladı'

İlginizi Çekebilir Korkutan uyarı: Covid-19 pandemisi verem vakalarını artırabilir