Maymun çiçeği nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

İki yıldır etkisini gösteren pandemi azalırken, dünya çapında maymun çiçeği virüsü yayılmaya başladı. Virüs şu ana kadar resmi olarak dokuz Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya’da görüldü. Maymun çiçeği Türkiye'de görülmedi. Maymun çiçeği belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor. Maymun çiçeği virüsü ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan bulaşır.

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Nadir bir hastalık olan maymun çiçeği ilk olarak 1958’de araştırma için tutulan maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın iki salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Türkiye'de de büyük endişeye neden olan hastalıkla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı; “Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen nadir bir hastalıktır. CDC'ye göre virüs ilk olarak 1958'de araştırma maymunlarının kolonilerinde keşfedildi.

Virüsün insandaki ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. CDC, bugün çoğu maymun çiçeği enfeksiyonlarının hala orada meydana geldiğini, ancak hastalığın diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerinde de bildirildiğini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları bulunmaktadır. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor.

Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık ve kaşıntı oluşmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor ve daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor. Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor.

Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyonun genelde 14-21 gün arasında sürebileceğini belirtiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Maymun çiçeği virüsü şu ana kadar resmi olarak dokuz Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya'da görüldü. Normalde Orta ve Batı Afrika'nın ücra köşelerinde rastlanan bu hastalığın görüldüğü Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç oldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan bulaşabiliyor.

Uzmanlar cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Öte yandan bu hastalık, virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerde de bulaşabiliyor.

NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika'da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ NEDİR?

Herhangi bir salgının önüne geçmek için, aşı yapılması önemli bir adım. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı da biliniyor.

Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı.