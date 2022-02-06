Meyve suyu vücudu nasıl etkiler?

Prof. Dr. Erk, “Meyve sağlıklıdır fakat meyve suyu ister taze sıkılmış olsun ister pastörize edilmiş endüstriyel meyve suyu olsun sağlığa zararlıdır” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Meyve suları gün içinde vitamin ihtiyacını karşılamanın kolay yolu olarak görülür. Oysa uzmanlar sağlık için meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesini tavsiye etmektedir.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

KAN ŞEKERİ YÜKSELİR

Meyve sağlıklıdır fakat meyve suyu ister taze sıkılmış olsun ister pastörize edilmiş endüstriyel meyve suyu olsun sağlık açısından zararlıdır. Meyvelerde glikozun yanı sıra fruktoz da bulunmaktadır. Fruktoz bilindiği gibi meyve şekeridir ve meyvelerdeki glikoz/fruktoz oranı meyveye göre ve olgunlaşma evresine göre değişiklik gösterir. Meyvelerde ayrıca bol miktarda lif, fitobesin, antioksidan, antikanserojen bileşikler, vitamin ve mineraller bulunur. Lifler fruktoz ve glikozun yavaş yavaş emilmesini sağlayarak kan şekerini dengeler. Gerek taze sıkılmış gerekse endüstriyel olarak hazırlanmış meyve sularında ise lif olmadığı için glisemik indeks yüksektir, hızla kan şekeri yükselir ve ardından insülin salgılanması gerçekleşir. İnsülin yağ depolayan bir hormondur aynı zamanda kan şekerini düşürür, acıkma hissi ortaya çıkar ve kişi tekrar yemek yeme ihtiyacı duyar. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin günde 30 gramdan fazla şeker katkısı almamalarını önermektedir. Bu bir çay bardağı meyve suyuna eşdeğerdir.

KATKI MADDELERİNE DİKKAT!

Endüstriyel meyve sularının içeriğine bakıldığında su, şeker (sakkaroz, glikoz şurubu, fruktoz şurubu), asit düzenleyiciler (sitrik asit, malik asit), aromalar, renklendiriciler (beta karoten), antioksidanlar (askorbik asit), kıvam artırıcılar, sodyum benzoat ve potasyum sorbat gibi birçok kimyasal bileşiklerin var olduğu görülür. Bu tür meyve sularında genellikle gerçek meyve oranı son derece düşüktür.

ÇOCUKLARDA BEYİN VE RUH SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLENİR

Bilimsel araştırmalarda sık tüketilen hazır meyve sularının içinde bulunan renklendirici ve koruyucuların çocuklarda hiperaktiviteye, konsantrasyon bozukluklarına, alerjilere ve kansere sebep olabileceği bildirilmektedir. FDA günlük renklendirici katkı maddesi alım miktarının 30 mg'dan daha az olmasını şart koşmaktadır. Fakat paketli meyve suları bu tür katkı maddelerinin en önemli kaynağı olarak varlığını sürdürmektedir. Yüzde 100 meyve suyu olduğu belirtilen meyve sularının kan şekerini hızla yükseltmek ve içinde bulunan katkı maddeleri nedeniyle vücudun toksin yükünü artırma riski vardır.

KAN YAĞLARI DA YÜKSELİR

Endüstriyel meyve sularının içeriğine bakıldığında su, şeker (sakkaroz, glikoz şurubu, fruktoz şurubu), asit düzenleyiciler (sitrik asit, malik asit), aromalar, renklendiriciler (beta karoten), antioksidanlar (askorbik asit), kıvam artırıcılar, sodyum benzoat ve potasyum sorbat gibi birçok kimyasal bileşiklerin var olduğu görülür. Bu tür meyve sularında genellikle gerçek meyve oranı son derece düşüktür.

İNSÜLİN DİRENCİNE VE KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR

Meyve suyu yapımı için çoğunlukla musluk suları kullanılmaktadır. Musluk sularının ise başta ağır metaller olmak üzere birçok toksin içerdiği bilinmektedir. Yüzde 100 meyveden olsa bile bir bardak meyve suyu içildiğinde meyve suyunda bulunan glikoz ve fruktoz hızla karaciğere ulaşarak karaciğerde yağ birikimine, karaciğer yağlanmasına ve insülin direncine sebep olabilir. Bu etki özellikle obez olan kişilerde daha belirgindir. Şekerli içecekler de obezitenin en önemli nedenlerinden biridir.