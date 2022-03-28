Sağlık Bakanlığı coronada son durumu açıkladı! İşte güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Mart 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 272 bin 435 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre, 14 bin 364 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Mart verilerine göre, dün 251 bin 242 test yapılmıştı. Dün, 11 bin 194 vaka tespit edilirken, 64 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 402 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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