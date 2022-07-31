Tabip Odalarından milletvekillerine çağrı: Sizden tarihi bir görev bekliyoruz!

Ege ve Akdeniz'de ki 12 Tabip Odası ortak bir çağrı ile TBMM’de 1 Ağustos’ta yapılması planlanan ve ‘Sağlıkta şiddet’ özel oturumuna tüm milletvekillerini katılmaya davet etti. Son üç yılda sürekli artan Beyaz Kod çağrı sayısına dikkat çekti.

Latif SANSÜR

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Tabip Odaları tüm partilerin milletvekillerine, CHP'nin çağrısıyla “Sağlıkta şiddet” gündemiyle 1 Ağustos'ta toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'na katılma çağrısı yaptı.

Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak Tabip Odalarının imzaladığı çağrıda, insan sağlığının siyasetin üstünde tutulması gerektiği hatırlattı.

“Hekim ve sağlık çalışanlarının imdat çağrısı” başlığıyla paylaşılan çağrıda, 2018 yılında 46 bin 274 olan Beyaz Kod çağrı sayısının 2021'de 102 bine çıktığına dikkat çekildi.

“ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATIN”

Beyaz Kod çağrı sayısının gittikçe arttığı belirtilen çağrıda şöyle denildi;

“İnsan sağlığı siyasetin üzerinde tutulması gereken, insani temel haktır. Sağlıkta şiddet süreci, toplumun bu hakkını kullanmasını engelleyecek bir süreçtir.

Sonunda toplum sağlık hakkına ulaşamaz hale gelecek ve böylece bu büyük insanlık suçu çok büyük bir sorumluluk yaratacaktır.

Bu sorumluluğa ortak olmamak için bu oturuma katılıp, sağlıkta şiddeti, Türk Tabipleri Birliği'nin ve Tabip Odaları'nın önerdiği çerçevede çözüme kavuşturmanın adımlarını başlatınız. Sizden tarihi bir görev bekliyoruz.”