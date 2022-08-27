‘Tek kullanımlık malzeme’ ile ilgili çarpıcı iddia: Tekrar tekrar kullanılıyor

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde cerrahi branşlarda tek kullanımlık tıbbi malzemelerin steril edilerek tekrar tekrar kullanıldığını öne sürdü.

Latif SANSÜR

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Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan yükselişin kamu hastanelerinde tıbbi malzeme sıkıntısı ile kendini gösterdiğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, bazı hastanelerde genel cerrahi, beyin cerrahi bölümlerinde tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Uğur, ortopedi ameliyatlarının malzeme eksikliği nedeni ile pek çok hastanede yapılamadığını, birçok hastanenin kalp pili temininde sıkıntı yaşadığını söyleyerek, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ni örnek gösterdi.

“TIBBİ RİSK YARATIYOR”

Aydın Devlet Hastanesi’nde “insilün ejektörü”, “Spunch” gibi tıbbi malzemeler bulunmadığını açıklayan Dr. Derya Uğur, şöyle konuştu:

*Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde cerrahi branşlarda tek kullanımlık tıbbi malzemeler (Laparoskopik cerrahi seti, Batın kompresi, Emboli kateteri, Prolen mesh (cerrahi yama)) malzemeler steril edilerek tekrar tekrar kullanılıyor.

*Tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzeme ve cihazların, sterilizasyon işlemi uygulanmış olsa dahi bir başka hastada tekrar kullanılması hasta güvenliği ve halk sağlığı açısından sorunlara neden olabiliyor.

*Sağlık hizmeti sunan kurumun maliyet tasarrufu sağlamak adına tercih ettiği bu yol etik boyutunun yansıra tıbbi riskler oluşturuyor.

*Tıbbi riskler arasında; başta enfeksiyonlar (hepatit B, hepatit C, HIV enfeksiyonu, diğer viral, bakteriyel enfeksiyonlar) olmak üzere toksik etkiler, biyolojik uyumsuzluk, malzemenin fonksiyon ve fiziksel bütünlüğünün bozulması gibi riskler yer alıyor” dedi.

“KANUNEN YASAK”

Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin tekrardan kullanılması ile ilgili hastadan onam alınmamasının, kullanım sonucu tıbbi kötü uygulamalar ile karşılaşılması sonucu etik ve hukuki durumlar ortaya çıkarabileceğini hatırlatan Uğur şunları söyledi:

*Tek kullanımlık bir tıbbi malzemenin farklı hastalarda birden fazla kullanımı kanunen yasaktır.

*Sağlık Bakanlığı'nın Tıbbi Cihaz Sterilizasyonu konulu 2011/7 sayılı genelgesinde tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzemelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak birden fazla kullanım yoluna gidilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

*Tıbbi malzeme eksikliği, halk sağlığını ilgilendirmesi sebebi ile önemi tartışılmaz bir konudur.

*Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığını tıbbi malzeme yetersizliği ve tek kullanımlık bir tıbbi malzemenin yeniden kullanılması konusunda bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.