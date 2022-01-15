Türkiye’de Omicron etkisi sürüyor! Bakan Koca bugünkü vaka ve vefat sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Ocak 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 177 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ocak verilerine göre, 384 bin 263 test yapıldı.

Son 24 saatte, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Bugün 52 bin 16 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 177 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 14 Ocak verilerine göre, dün 492 bin 438 test yapılmıştı. Dün, 67 bin 857 vaka tespit edilirken, 167 kişi hayatını kaybetmiş ve 56 bin 256 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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