Ürküten açıklama: Fazladan ölümler on kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, Sağlık Bakanlığı’nın dün yayımladığı 25 Temmuz-1 Ağustos verilerini, "Geçen yıl Delta dalgası yaşanırken fazladan ölümler resmi Covid-19 ölümlerinin iki katı civarındayken bu oran bu yıl on katına kadar çıktı" dedi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 406 bin 322 olarak tespit edilirken, anılan tarihlerde 337 kişi hayatını kaybetti.

Verileri “ürkütücü boyutlarda” ifadesiyle değerlendiren Prof. Dr. Bengi Başer, “25 Temmuz – 1 Ağustos haftası Sağlık Bakanlığı verileri bile ürkütücü boyutlarda; 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıkarken, ölüm sayısı bir önceki haftanın 2 katı artarak 337 olmuş. Önümüz sonbahar, kapalı alan ve toplu taşımalarda mutlaka maske tekrar zorunlu olmalı” uyarısı yaptı.

YAMAN, FAZLADAN ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKTİ: ON KATI

TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman'da, bu yıl Covid-19 ölümleriyle fazladan ölümler arasında büyük bir fark olduğunu dile getirdi. Yazılımcı Yaman, hazırladığı grafiklerle fazladan ölümlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; “Fazladan ölümlerdeki artış hızı gecen yıl bu zamanlar yaşadığımız Delta dalgasının artış hızıyla aynı. Fakat resmi Covid ölümleriyle arasında bu yıl büyük bir ayrışma var.

Geçen yıl fazladan ölümler resmi ölümlerinin iki katı iken bu yıl on katı. Salgının başından bu yana fazladan ölümler, resmi Covid ölümlerinin çok üzerinde seyretti. Sağlık Bakanı Koca, Kasım 2021'de gerçek ölümlerin açıklananın 3 katı olduğunu söyleyerek bu grafikte gösterilen 300 bine yakın fazladan ölümü doğrulamış oldu.”

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