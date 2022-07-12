Uzmanlar yanıtladı: Açık havada Omicron BA.5 bulaşır mı?

Son dönemde normalleşme süreçlerinin hız kazanması, önlemlerin azaltılması ile birlikte dünya genelinde corona virüsü salgını hızla yayılmaya başlarken uzmanlardan endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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2019 yılının sonunda ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını hızla bütün dünyaya yayılırken, hastalık o dönemden beri 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olurken 561 milyondan fazla insanı da hasta etti.

Fakat aşılama çalışmaları ve sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerle hızı yavaşlatılan corona virüsü salgını yeni varyantlar ve önlemlerin rafa kaldırılmasıyla birlikte tekrar artışa geçti. Son dönemde, AB ülkeleri, Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron BA.5’in aşı ve önceden hastalanmaya bağlı bağışıklığı alt ettiğini açıklayan bilim insanları yeni Covid-19 varyantlarına karşı gardı indirmeme tavsiyesinde bulundu.

New York’taki Buffalo Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı olan profesör Thomas Russo, Omicron varyantının açık havada da bulaşabileceğini söyledi.

Russo, “Açık hava hiçbir zaman yüzde yüz güvenli bir alan değil. Kapalı bir alana oranla dışarıda hastalığın bulaşma ihtimali daha düşük. Fakat uzun süreler boyunca hasta bir kişiyle yakında olunursa yine de hastalanma riski var. Sonuçta Omicron’un bulaşma ihtimali hasta kişiye yakınlık, hava akışı ve ortamdaki havaya bağlı” dedi. Dr. Russo, virüsün açık havada daha çabuk dağıldığına da dikkat çekti.

DİĞER VARYANTLARA GÖRE DAHA YÜKSEK

Bilim insanı, “BA.5’in önceki Omicron varyantlarıan göre daha bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu da açık havada BA.5 bulaşma ihtimali diğer Covid-19 varyantları, Delta varyantı ve diğer Omicron alt türlerine bulaşma ihtimali daha yüksek demek” dedi.

ABD medyasına konuşan Vanderbilt Tıp Fakültesi’nde görevli William Schaffner ise, “BA.5 henüz yakından incelenmedi fakat şu ana kadar en bulaşıcı varyant olarak görülüyor. Bu da şu anlama geliyor eğer bir mangal partisi veriyorsanız ve hasta biri varsa, bu hastalığı başkalarına bulaştırabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Schaffner, “Eğer yoğun bir kalabalık içinde uzun süreler boyunca açık havada bulunuyorsanız risk altındasınız demektir” dedi.

Öte yandan risk altındaki açık hava mekanları ile ilgili bilgi de verildi. Uzmanlar açık havada olmasına rağmen risk yaratan ortamları şu şekilde sıraladı:

– Açık hava konserleri

– Festivaller

– Açık hava sinemaası

– Mangal yapmak

– Açık alanı olan restoran ve bara gitmek

– Spor müsabakaları

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