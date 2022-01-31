Uzun Covid-19’u yaşayanlar anlatıyor: Lağım ve çürük et kokuyor

İngiliz The Guardian gazetesi, corona virüsünü atlatan kişilerde görülen "uzun Covid-19" ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Raporda, tat ve koku duygusunu yitirenlerin yaşadıkları anlatıldı.

Sozcu.com.tr

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2019’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün en çarpıcı belirtilerinden biri kişide tat ve koku kaybını yok etmesi… İyileşen bazı hastalarda koku ve tat almanın kaybının devam ettiği kaydedilirken gazete hem bilim insanları hem de bu durumu yaşayanlarla konuştu.

Gazeteye konuşan Anne-Heloise Dautel isimli bir kadın, “Hiçbir şey yiyemiyorum. Kusmak istiyorum. Kendi kokuma bile dayanamıyorum, günde 5 kez banyo yapıyorum” dedi. Dautel, kahve, diş macunu, kızarmış biftek ve şampuan gibi şeylerin kokusuna dayanamadığını ve bunların çürük et gibi koktuğunu söyledi.

Bu durumu yaşayan insanlar ciddi bir kilo kaybı ve böbreklerde hasara yol açtığını söyleyen uzmanlar, İngiltere merkezli koku ve tat kaybı merkezi AbScent’in pandemiden önce 1500 üyesi olduğunu fakat şu an 76 binden fazla üyesi olduğu da hatırlatılarak bu durumun çok yaygın olduğu kaydedildi.

İngiltere’de resmi verilere göre 500 binden fazla insan Covid-19’un etkilerini halen hissederken İngiliz doktor Simon Gane, “Bu tür sendrom ve semptomlarda bir patlama yaşandı” dedi.

Haberde bazı hastalarda durumun iyileştiğini bazılarında ise kısmen bu duyuların geri geldiği hatırlatıldı. The Guardian’ın haberinde ayrıca uzmanların bu konudaki endişelerine de yer verilirken, “Bazı durumda hastalarda bozuk bir gıda tüketebilir ve bunun farkına varmayabilir” açıklamasını yaptılar.

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