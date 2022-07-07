Elon Musk hakkında bomba ifşa: Altında çalışan yöneticiden ikizleri olmuş

Son dönemde Twitter'ı satın alma süreciyle gündemden düşmeyen ve farklı kadınlardan 7 çocuğu bulunan Elon Musk ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, 2021’in Kasım ayında hazırlanan bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaşarak Elon Musk’ın geçen yıl, kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiyle çocuk yaptığını ortaya çıkardı.

Musk’a ait Neurolink’te üst düzey görevde çalışan Shivon Zilis’in Musk’la aşk yaşadığı ve ikizleri olduğu öğrenildi. Mahkeme belgelerinde 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in çocuklarının soyadını Musk ve göbek adlarını ise Zilis olarak seçtikleri görülüyor.

Teksas’taki mahkeme bu talebi onaylarken, çocukların isimlerinin ise bilinmediği belirtildi. Business Insider, ikizlerin dünyaya, Musk’ın eski partneri Grimes’tan olan ikinci çocuğu Exa Dark Sidearael’den geldiğini de aktardı.

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada’da dünyaya gelen Zilis, Yale Üniversitesi’nde mezun olduktan sonra kariyerine IBM’de başladı. Forbes dergisi tarafından “Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan” arasında yer alan Zilis’in bir spor ve doğa sporları tutkunu olduğu biliniyor.

Musk’ın 2015’te kurduğu OpenAI’da çalışmaya başladığı belirtilirken, 2017’de Tesla’nın proje direktörü olarak görev aldı. Bir süre sonra Zilis, Musk’ın eş CEO olduğu Neuralink’te üst düzey göreve atandı. Zilis şu an Operasyon ve Özel Projelerden Sorumlu Direktör olarak görev alıyor.

Business Insider, Musk’ın imparatorluğunda Zilis’in “Musk’ın gözdelerinden biri” olduğunu da yazdı.