Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Bütçe giderleri tam gaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nisan ayı bütçe gerçekleşme raporu açıklandı. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde; merkezi yönetim bütçe giderleri 785 milyar 996 milyon TL, bütçe gelirleri 766 milyar 638 milyon TL ve bütçe açığı 19 milyar 358 milyon TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermişken, 2022 yılı nisan ayında 50 milyar 137 milyon açık vermiştir.

Geçen yılın Ocak-Nisan dönemi ile bu yılın Ocak-Nisan döneminin karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibidir.

VERGİLER BÜTÇE GİDERLERİNE AYAK UYDURAMIYOR

Ekonomik sınıflandırma bazında ilk dört ay bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2022 yılı ilk dört aylık dönemde vergi gelirleri %78.5 oranında artmış, buna karşın bütçe giderleri %81.9 oranında artış göstermiştir. Bütçe giderlerinin 2022 yılı Nisan ayı dağılımı özellikle cari transferler, mal ve hizmet alım giderleri ve faiz giderlerinin kontrolden çıktığını göstermektedir.

Nisan ayında bütçe giderlerinin %44.3'ü cari transferler, %21.1'i personel giderleri, %7.3 mal ve hizmet alım giderleri, %8.9'u faiz giderleri ve %5.6'sı borç verme giderlerinden oluşmaktadır.

Bütçeye ilk dört ayda kur korumalı mevduat nedeniyle 16.5 milyar TL öngörülemeyen bir gider yaratılmış (bu giderler Anayasa'nın 73. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca bütçeden ödenemediği halde) faiz giderleri ve özellikle cari transferler %44.3 gibi Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir orana çıkmıştır.

Seçim yaklaştıkça bütçe giderlerinin daha da kontrolden çıkacağını ve bütçe gelirlerinin bu hıza ayak uyduramayacağını, bu yüzden bütçe açığının 278 milyar 374 milyon TL'den çok daha fazla gerçekleşeceğini şimdiden söyleyebilirim. Kamuda tasarruf tedbirleri yine havada kaldı. Tasarruf yapmak ve az ile yetinmek yine vatandaşa kaldı.

İktidar, bütçe açığının hedeflenenden daha fazla gerçekleşmemesi için yeni bir borç yapılandırması yapmak zorunda gibi duruyor. Bir defaya mahsus ek vergiler de gündeme getirilebilir ama ben bunun seçim sath-ı mailine girmemiz nedeniyle gündeme geleceğini düşünmüyorum.