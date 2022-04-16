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Boş koltuklarda tek başına!

Sevgili okurlar… Yukarıdaki fotoğraf, son dönemin en hazin resmidir. Acı bir görüntü ve ibret alınacak bir fotoğraftır.

Bunu gördüğüm vakit nasıl üzüldüm, bilemezsiniz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 Faaliyet Raporu kapanış konuşması yaptığı sırada, Belediye Meclisi Salonu'nda çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı'ndan sadece MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz vardı.

Ya diğerleri?

Hepsi çekip gitmişti… İstanbul'un sorunları onları ilgilendirmiyormuş, halkın derdi kendi dertleri değilmiş gibi…

İstanbul halkının oylarıyla seçilerek o göreve geldikleri halde, halka yapılan hizmete ilgi duymayanların, hatta kendilerine oy verenlere ihanet edenlerin o görevlerde işi ne?

Belediye Meclisi salonunun Cumhur İttifakı sıralarında tek başına oturarak Başkan Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını ciddiyetle dinleyen kişi, MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dı.

Volkan Yılmaz'ı tanımam… Şimdiye kadar hiç karşılaşmadık… Fakat çalışmalarını takdirle izlediğim bir Belediye Başkanı'dır.

İnsanların yüzünün güldüğü ender ilçelerden biridir Silivri… Oraya gidin, midye dolma, balık-ekmek yemeden önce mutlaka sahilde bir tur atın… Gözlerinizle görün emeği, başarıyı…

Ekrem İmamoğlu Faaliyet Raporu kapanış konuşması yaptığı sırada yanındaki tüm koltuklar bomboş dururken, Volkan Yılmaz tek başına onu dinledi, notlar aldı, görevini tamamladı. Silivri Belediye Başkanı'nın işine ve seçmene saygısı, demokrasi ve kültür anlayışı takdir edilecek bir davranıştı.

Keşke tüm politikacılarımız böyle demokrat olsa…

NOT: Yukarıdaki fotoğrafta tek başına not alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yan tarafında görülen kişi, TV'de sağır ve dilsizlere haberleri işaret diliyle anlatan hanım sunucudur.

Ne şiş yansın, ne kebap!

Merkez Bankası, üst üste 4'üncü defa politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu… Daha aşağı çekemiyor, çünkü, böyle yaparsa kötü gidişin hızlanacağını biliyor.

Ee, ne oldu Saray'ın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur!” şeklindeki teorisine?

Yüksek enflasyona karşı temel kozu olan faiz silahını kullanamayan Merkez Bankası, böylece enflasyondaki düşüşü Allah'a havale etmiş oldu.

Bu anlayışla sanırım enflasyonun düştüğünü hiç göremeyeceğiz!

Merkez Bankası, Saray'ı kızdırmamak için “Ne şiş yansın, ne kebap” diye durumu idare etmeye çalışıyor…

Eğer yüzde 14'ten aşağı indiremeyeceklerse, faizleri neden yüzde 19'da bırakmadılar?

Faiz yüzde 19 iken dolar kuru 8 lira idi. Enflasyon rakamları ise yüzde 20 dolayındaydı.

Faizlerle oynayıp ekonominin dengesini bozunca doları ve enflasyonu patlattılar! Dolar 14.70 lira oldu, resmi enflasyon ise yüzde 60'ı geçti.

Zaten zor durumda olan halkın beli şimdi iyice bükülmüş durumda…

Ekonomi uzmanları, iktidarın yanlış uygulamalarla vatandaşları neden yoksullaştırdığının sırrını araştırıyor ama bulamıyor!

Ekonomi yönetimi ehil ellere devredilmezse, yarınlar bugünlerden daha kötü olacak!

GÜNÜN SÖZÜ

Yorgun bir ülke, yorgun bir devlet yoktur, yorgun yöneticiler vardır!