2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma Şirketi 2025 yılının son Cumhurbaşkanlığı anketini açıkladı. HBS Araştırma'nın Aralık anketinde 2 bin kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. İMAMOĞLU FARKLA ÖNDE Ankette katılımcılara CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasından hangi adayı seçecekleri soruldu. İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 53.7 olurken Erdoğan diyenlerin oranı ise yüzde 46.3'te kaldı. İşte o anket:

