Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Aralık 2023

Altının ons fiyatı, 1 Aralık 2023 Cuma günü 2.040 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.899 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 13.129 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de açıklanan verinin enflasyonda düşüşe işaret ederek ABD’de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri kuvvetlendirmesiyle üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor. İşlemciler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamaları izleyecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Kasım’da 60 dolar yükselerek üst üste ikinci ayı artıda kapamasının ardından %0.19 yükselerek 2,040.11 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artışla 2,059.30 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.883 TL, satış 1.899 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.858 TL. 41 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 1 Aralık 2023 Cuma günü 18.990 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.158 TL, satış 3.222 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.151 TL. 71 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.998 TL, satış 13.129 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.838 TL. 291 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.315 TL, satış 6.444 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.302 TL. 142 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.759 TL, satış 12.888 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.604 TL. 284 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.731 TL, satış 12.860 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.576 TL. 284 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 ARALIK 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Aralık 2023 altın yorumları: Gram altın tarihi zirvelerinden dün gelen verilerden sonra geri çekilmeler yaşadı. Yurtiçinde büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi dolarTL'de geri çekilmelere neden olurken ons altında 2035 dolar desteğine yakın fiyatlamalar ile birlikte prim kaybı yurtiçi gram altında baskı yarattı. Dün 1889TL seviyesinde kapanış gerçekleştiren sarı metal haftanın son işlem gününe ise kapanış fiyatından başlangıç gerçekleştirdi.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1895TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1890TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.